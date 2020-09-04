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Футбол

РФС: клубы РПЛ будут выступать основными составами в Кубке страны

12:49, 04 сентября 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что клубы из Российской премьер-лиги не станут выпускать молодёжные составы на матчи группового раунда Кубка страны.

Я уверен, ни у кого не возникнет желания везти смешанные составы. Все участники группового раунда очень хотят победить, так что они будут выбирать оптимальные составы, — сказал Алаев на пресс-конференции после жеребьёвки турнира.

Ранее состоялась жеребьёвка элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/21. Текущий обладатель титула петербургский «Зенит» не сыграет в группе из-за новых правил, писал NEWS.ru.

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