РФС: клубы РПЛ будут выступать основными составами в Кубке страны

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что клубы из Российской премьер-лиги не станут выпускать молодёжные составы на матчи группового раунда Кубка страны.
Я уверен, ни у кого не возникнет желания везти смешанные составы. Все участники группового раунда очень хотят победить, так что они будут выбирать оптимальные составы, — сказал Алаев на пресс-конференции после жеребьёвки турнира.
Ранее состоялась жеребьёвка элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/21. Текущий обладатель титула петербургский «Зенит» не сыграет в группе из-за новых правил, писал NEWS.ru.
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