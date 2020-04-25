Акинфеев оказался самым преданным футболистом в Европе

https://static.news.ru/photo/0daa87a8-8709-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил список действующих футболистов, которые дольше других играют за свои клубы. Портал Transfermarkt.de оценил игроков десяти сильнейших европейских лиг — чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Голландии, России, Португалии, Бельгии и Турции.

Акинфеев окончил академию ЦСКА, дебютировал 16-летним весной 2003 года и провёл в клубе 17 лет и почти четыре месяца — дольше, чем кто-либо ещё в Европе. На втором месте оказался защитник французского «Сент-Этьена» Лоик Перрен с 16 годами и девятью месяцами игр за клуб. Третий — один из лучших футболистов планеты Лионель Месси, отыгравший в «Барселоне» 16 лет и четыре месяца.

Акинфеев в 2004–2018 годах играл за сборную России. Был капитаном команды на домашнем чемпионате мира, после успешного выступления на котором ушёл из сборной.

Как писал NEWS.ru, оказавшийся на самоизоляции Акинфеев признался, что кайфует, когда болельщики посвящают ему оскорбительные кричалки.