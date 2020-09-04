Агент Миранчука объяснил, почему продажа произошла дороже суммы выкупа

https://static.news.ru/photo/95495a5a-ef81-11ea-96c2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Atalanta Bergamasca Calcio/youtube.com

Агент перешедшего из «Локомотива» в «Аталанту» футболиста Алексея Миранчука Вадим Шпинёв в разговоре с журналистами объяснил, почему продажа игрока произошла за цену, превышающую сумму выкупа. Сделка, по которой спортсмен уехал в Бергамо, составила 14,5 млн евро.

По словам Шпинёва, Миранчук имел право уйти из «Локомотива» после выплаты отступных в размере 8 млн евро. Однако этой опцией при заключении сделки пользоваться не стали из уважения к «железнодорожникам». Поначалу представители «Аталанты» не понимали назначенную сумму при учёте возможных отступных. Однако итальянцам объяснили ситуацию, и футбольные функционеры из Бергамо отнеслись с пониманием.

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси с пониманием отнёсся к решению не использовать опцию выкупа за €8 млн. Все условия трансфера были согласованы на встрече генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе с руководством итальянского клуба, — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Также агент Миранчука рассказал, что интерес к его клиенту проявлял туринский «Ювентус». Однако переговоры сорвались из-за коронавирусной пандемии.

Как ранее писал NEWS.ru, футбольный клуб «Аталанта» официально приветствовал в своих рядах россиянина Алексея Миранчука.