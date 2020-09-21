Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

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Владельца футбольного клуба «Челси» (Лондон), российского бизнесмена Романа Абрамовича заподозрили в махинациях с трансферами.

Как сообщает BBC, занимающееся борьбой с отмыванием средств агентство в составе американского Минфина провело расследование, которое выявило факты приобретения Абрамовичем прав на футболистов, которые в итоге не перешли в состав «Челси». В частности, в документе упоминается игрок из Перу Андре Каррильо, игравший за португальские «Спортинг» и «Бенфику» и английский «Уотфорд». В 2014 году Каррильо даже сыграл против «Челси» в Лиге чемпионов, будучи игроком «Спортинга».

По данным британского телерадиовещателя, Абрамович владеет трансферными правами на перуанца и ряд других футболистов через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В декабре 2016 года фирма произвела несколько финансовых операций на сумму свыше $1 млрд за ограниченный промежуток времени, что было отмечено специалистами Минфина США.

Сам российский бизнесмен через представителя уже заявил, что не причастен ни к какой незаконной трансферной деятельности, а в ситуации с Каррильо не было конфликта интересов.

Как ранее писал NEWS.ru, Абрамович решил вложить $20 млн в разработку видеоигр в обмен на часть авторских прав и будущих доходов.