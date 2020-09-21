Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов

Владельца футбольного клуба «Челси» (Лондон), российского бизнесмена Романа Абрамовича заподозрили в махинациях с трансферами.
Как
По данным британского телерадиовещателя, Абрамович владеет трансферными правами на перуанца и ряд других футболистов через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В декабре 2016 года фирма произвела несколько финансовых операций на сумму свыше $1 млрд за ограниченный промежуток времени, что было отмечено специалистами Минфина США.
Сам российский бизнесмен через представителя уже заявил, что не причастен ни к какой незаконной трансферной деятельности, а в ситуации с Каррильо не было конфликта интересов.
Как ранее писал NEWS.ru, Абрамович решил вложить $20 млн в разработку видеоигр в обмен на часть авторских прав и будущих доходов.
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