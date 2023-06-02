20 лет назад Абрамович купил «Челси»: как русские деньги изменили футбол И вдохновили арабских шейхов скупать европейские клубы

Фото: AP Photo/Jon Super/TASS

Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович (справа)

Ровно 20 лет назад российский миллиардер Роман Абрамович вошел в историю мирового футбола: бизнесмен купил лондонский «Челси» в плачевном состоянии и сделал из него суперклуб. Как покупка лондонского клуба российским олигархом изменила европейский футбол, что заставило Абрамовича расстаться с «Челси» и почему болельщики до сих пор на стадионах выкрикивают его имя — в материале NEWS.ru.

Абрамович купил «Челси», когда клуб испытывал серьезные финансовые проблемы

Сезон-2002/2003 лондонцы закончили на четвертом месте, что позволяло клубу сыграть в Лиге чемпионов. При этом команда находилась в тяжелом финансовом положении — ходили слухи о возможном банкротстве «Челси». Владевший командой бизнесмен Кен Бейтс расстался с клубом за £140 млн — из них £80 млн пошли на погашение долгов команды.

Занимавший пост директора «Челси» Марк Тейлор говорил, что на момент покупки клуба в Англии никто ничего не знал об Абрамовиче. Некоторые и вовсе сомневались, что это реальный человек. В то время Google по запросу «Абрамович» не выдавал вообще ничего, вспоминал бывший исполнительный директор клуба Тревор Берч.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Роман Абрамович

Абрамович потратил €155 млн на трансферы в первое окно

Сейчас €155 млн может стоить один игрок мирового уровня, но 20 лет назад это казалось гигантской суммой. «Челси» удалось приобрести на эти деньги Уэйна Бриджа, Джо Коула, Эрнана Креспо, Хуана Себастьяна Верона и еще нескольких именитых футболистов. Таким образом, состав лондонцев поменялся почти полностью.

Работа на трансферном рынке быстро дала плоды: в первом же сезоне при Абрамовиче англичане заняли второе место в чемпионате Англии, а в 2005-м стали чемпионами страны. В тот момент командой руководил молодой и перспективный тренер Жозе Моуриньо, которого Абрамович переманил из «Порту», заплатив португальскому клубу компенсацию в размере £1,7 млн.

При Арамовиче «Челси» завоевал больше трофеев, чем за 100-летнюю историю

При российском бизнесмене «Челси» пять раз становился чемпионом и выигрывал Кубок Англии, два раза брал Лигу Европы и Лигу чемпионов, три раза выиграл Кубок лиги, два раза — Суперкубок страны и один раз Суперкубок УЕФА. Победа в клубном чемпионате мира стала 21-м титулом — столько же трофеев с 2003 по 2022 год завоевал «Манчестер Юнайтед». Остальные английские клубы по количеству титулов за этот промежуток далеко позади.

«Челси» не мешала добиваться успехов частая смена тренеров — при Абрамовиче их было 13. Лондонцы потратили более €127 млн только на компенсации за досрочный разрыв контрактов со специалистами.

Фото: Stanley Gontha/imago sportfotodienst/Global Look Pres ФК «Челси» в 2012 году

«Челси» стал первым «клубом — денежным мешком»

До Абрамовича в европейском футболе не было клубов, которые могли тратить так много денег на покупку футболистов. Разве что мадридский «Реал». Пример Абрамовича вдохновил арабских миллиардеров вливать огромные деньги в европейский футбол. Так появились «Манчестер Сити» и ПСЖ в своем современном виде. Примерно к этому же стремится и «Ньюкасл», который недавно приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

При этом Абрамович тратил деньги не только на высококлассных футболистов и топовых тренеров — не все из них проявили себя в составе синих. Бизнесмен выложил около £20 млн на развитие инфраструктуры академии «Челси». Эти инвестиции не пропали даром. Рубен Лофтус-Чик, Андреас Кристенсен, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахам — вот неполный список именитых воспитанников лондонцев, которые принесли пользу клубу.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Андреас Кристенсен в ФК «Челси» в 2014 году

Как Абрамович расставался с «Челси»

После начала СВО на Украине Великобритания наложила на Абрамовича санкции. Его имущество, включая контрольный пакет акций «Челси», арестовали — лондонцы были вынуждены искать нового владельца.

Им стал американский бизнесмен Тодд Боули. Ему пришлось единовременно выложить £2,5 млрд. Еще £1,75 млрд он обязан инвестировать в команду и стадион в течение ближайших 10 лет. При этом Абрамович не только не получил со сделки ни шиллинга, но и простил лондонцам долг в размере £1,5 млрд. Отсутствие выручки с продажи «Челси» было условием правительства Великобритании.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Роман Абрамович

«Это было не ради бизнеса или денег — только ради чистой страсти к игре и клубу. Хочу отметить, что мне невероятно сложно принимать такое решение, и такое расставание с клубом причиняет мне боль», — написал Абрамович в прощальном письме, опубликованном на сайте «Челси».

Новый владелец уже успел провести масштабную закупку футболистов, однако «Челси» это не помогло. В минувшем сезоне лондонцы стали 12-ми в АПЛ и не попали в Лигу чемпионов, это худший результат команды за последние 29 лет. Фанаты лондонцев уже ностальгируют по российскому владельцу и временами даже скандируют его имя во время матчей.

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