https://static.news.ru/photo/20147924-b344-11e9-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alan Keohane/Impact Photos

Наиболее востребованным направлением покупки гражданами РФ зарубежных коммерческих объектов стала Испания, за год спрос увеличился в четыре раза.

Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет « Коммерсант ».

По данным Национального института статистики Испании, растёт количество выходцев из России, проживающих в стране: на начало 2019 года резидентами были 77,6 тысячи бывших россиян, что на 4,9% больше показателей прошлого года.

Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются кафе, другие предприятия общественного питания и гостиницы. Чаще такие объекты покупают в туристических Барселоне, Мурсии и Валенсии.

Как писал News.ru ранее, агентство недвижимости Domire Estate составило рейтинг стран с самой дешёвой недвижимостью, расположенной в приморской зоне. В первой пятёрке оказались Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.