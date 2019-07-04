Фракция «Справедливая Россия» предлагает 90% дополнительных нефтегазовых доходов раздавать всем гражданам России поровну в качестве природной ренты. По предварительным подсчётам, на одного гражданина в год могло бы приходиться от 14 до 20 тысяч рублей. Однако эксперты сомневаются в возможности реализации такой идеи.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с группой депутатов фракции внёс в Госдуму, на первый взгляд, революционный законопроект. Сейчас все допдоходы от продажи нефти и газа идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). А правительство, в свою очередь, вкладывает их в покупку валюты и иностранных финансовых активов.

Мы предлагаем отдавать в ФНБ лишь 10% этих доходов, остальные 90% направлять в Фонд национального сбережения, откуда ежегодно в равных долях деньги будут распределять между всеми гражданами страны. Такая практика есть в Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии. Мы считаем, что и граждане России — крупнейшей нефтегазовой державы — должны получать прямой доход от продажи природных богатств, — пояснил Миронов.

По плану эсеров, Фонд национального сбережения станет «частью средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учёту и управлению в целях ежегодного распределения дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета». Но здесь могут возникнуть проблемы — либо рост инфляции, либо недовольство граждан, если они не смогут свободно пользоваться своей долей доходов от нефти. В этом уверен политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Nikolay Gyngazov/Russian Look /Global Look Press

Весь вопрос, как будут администрироваться эти потоки. Если просто раздать гражданам — то ни к чему, кроме инфляции, это не приведёт. Если действительно будет использован опыт Норвегии, то тогда эти средства будет аккумулироваться не в бюджете, как сейчас, а в специальных фондах, которые расходуют «нефтяные» деньги на специальные цели. И тогда опять надо будет смотреть, как эти средства будут управляться, — добавил Салин.

А вот заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова считает, что создание Фонда национального сбережения — это шаг в борьбе с бедностью в стране.

Именно такую задачу поставил глава государства — максимально побороть данное явление. Этот процесс будет регулировать правительство. А Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, будет устанавливаться объём средств Фонда. Наконец-то наши граждане смогут прикоснуться к нефтегазовым деньгам, — сказала она.

Соавтор законопроекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» в ГД Олег Шеин, в свою очередь, уверен, что «нефтяные» деньги должны проходить по категории публично-природной ренты.

В том тексте, что внесен в парламент, речь идёт о том, что деньги делятся на каждого из 146 миллионов граждан России. Когда человек открывает отдельный счёт, и на этот счёт идёт его часть средств дополнительных нефтегазовых доходов, — отметил Шеин. — Конечно, у многих может возникнуть вопрос: а зачем Абрамовичу такой чек присылать? Может, лучше адресно самым незащищённым? Но с другой стороны, у нас так перестарались с этой адресностью, что теперь никто не может толком получить ничего. В Италии, кстати, тоже самое, только 3% безработных получают пособие.

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Действительно, в пересчёте на одного человека сумма получается небольшая — примерно полторы тысячи рублей в месяц. Хотя дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2018 года составили 2,74 трлн рублей, а в 2019 году ожидаются в объёме — 3,42 трлн рублей. Несложный арифметический подсчёт показывает, что в случае принятия нормы, предложенной эсерами, доходы в расчёте на одного россиянина составили бы: 17 065 рублей в 2018 году, 21 301 рубль — в 2019, 17 065 рублей — в 2020 году и 14 667 рублей — в 2021 году.

Но главная задача законопроекта — не столько в увеличении доходов граждан, сколько в том, чтобы создать нетерпимое отношение в обществе к укрыванию доходов от недр, убеждён Шеин.

Социальные последствия таковы: люди почувствуют на себе, что нефтяные доходы точно поступают к ним. Понятно, что сумма небольшая. Но зато люди поймут, что Россия кормит весь мир, и то именно их карманные деньги утекают через офшоры, и это будет для общества дополнительная мотивация — бороться против офшоризации экономики и вывода капиталов за рубеж. Эта мера не столько укрепит материальное положение людей, сколько должна способствовать переосмыслению обществом его положения в стране и в мире, — добавил Шеин.

Переосмысление — это конечно, хорошо, но оно произойдет точно не сразу и вообще не факт, что случится. Ничего хорошего от левацких и популистских идей всё «забрать и поделить, причём поровну» не будет, уверена политолог, директор Научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Курбангалеева.

Казалось бы, понятная и простая с первого взгляда идея. Большинство потенциальных избирателей эту идею активно поддержит. Однако, конечно, как обычно, дьявол кроется в деталях: уравниловку уже проходили. Сразу тут же куча вопросов: а включать всех или нет? А что делать с мигрантами? А с людьми, отбывающими наказание? А с теми, у кого двойное гражданство? А с теми, кто в трудоспособном возрасте, не работает? Надо ли в делёжку доходов включать все эти категории? А людям с инвалидностью или многодетным? Может им больше платить? А с людьми, лишёнными дееспособности? Одинокими, проживающими в ПНИ? Как с ними быть? Отдавать в интернаты? А как быть со злостными алиментщиками? А олигархам и просто очень состоятельным людям тоже по 17 тысяч рублей? Безусловно, нефтегазовые доходы не должны лежать мёртвым грузом, но и предлагать такие решения, которые с первого взгляда направлены на равную социальную поддержку, а на деле сразу же обернутся социальной несправедливостью, чрезвычайно опрометчиво, — убеждена политолог.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян напомнил, что уже в 2021 году россиянам предстоит отдать свои голоса за партии и будущих депутатов Госдумы, и таких популистских инициатив с каждым днём будет появляться всё больше и больше.

Это одна из самых громких в смысле дележа денег инициатива, но совершенно бессмысленная в исполнении, — считает Кирьян.

По информации Минфина РФ, Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ.