https://static.news.ru/photo/1eda27c4-a107-11e9-9c05-fa163e074e61_1024.jpg Аэропорт Салехарда, ЯНАО Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионе заработки населения более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Таковы результаты исследования о доходах россиян в 2018 году, опубликованные РИА Новости .

Пятёрку лидеров рейтинга также составляют Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург заняли места с седьмого по девятое соответственно.

Исследование показало, что за чертой крайней бедности находятся жители Тывы и Ингушетии.

Ранее News.ru сообщал, что глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов и его зам Олег Нилов внесли в парламент законопроект, в случае принятия которого зарплаты высших чиновников и глав госкорпораций могут понизиться в десятки и даже сотни раз. Идея законопроекта — чиновник не может зарабатывать выше первого лица государства. Средняя зарплата Владимира Путина в 2018 году составила 715 тысяч рублей в месяц.