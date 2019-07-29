Ипотека по-прежнему недоступна для большинства россиян из-за высоких процентов и платежей, так как на последние населению всё ещё приходится отдавать более половины семейного дохода. Это следует из расчётов финансовой компании «БКС Премьер», подготовленных специально для News.ru. Даже после снижения процентов по кредитам на покупку жилья до 8%, как поручил президент Владимир Путин, доступность ипотеки повысится незначительно, убеждены эксперты.

Сейчас среднестатистическая российская семья, состоящая из двух человек, тратит на погашение ипотеки ежемесячно 51,7% от своего дохода. По Москве и области соотношение платёж/доход и вовсе оказалось близким к 2/3 — 59%, хотя в регионах этот показатель не дотягивает и до половины, равняясь в среднем 44,5%.

Эти результаты получены на основе данных ЦБ за май 2019 года по рублёвым кредитам на покупку жилья. Так, средняя ставка по столице и МО составляет 10,5%, в регионах чуть больше — 10,6%. Средний срок выплат ипотеки равняется 17,8 года.

Для расчета стоимости квартир использовались средние и медианные оценки Росстата за II квартал 2018 года по I квартал нынешнего с учётом разницы цен на вторичном и первичном рынках. Таким образом, в Москве и области жителям придётся выплачивать почти 18 лет около 12,9 млн рублей за 64,5 кв. м, а населению регионов — 4,6 млн рублей за 54 «квадрата».

Показатели о среднедушевых денежных доходах в Москве и МО, а также регионах, формировались на основе усреднённых данных Росстата.

Можно видеть, что ипотека по-прежнему остаётся недоступной для большинства россиян, — резюмирует автор исследования, главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Сейчас среднестатистическая российская семья должна не есть и не пить три года, чтобы накопить достаточно денег для покупки среднестатистического жилья, оценивал ранее руководитель аналитического центра государственной компании ДОМ.РФ (ранее АИЖК) Михаил Гольдберг, ссылаясь на мировую практику. Это считается достаточно высоким показателем доступности жилья, правда, в этом случае среднестатистической квартирой можно назвать недвижимость площадью 54 кв. м, а среднестатистической семьёй — ячейку общества из трёх человек.

Если же ставки по ипотеке опустятся до 8%, то отношение платёж/доход уменьшится почти на восемь процентных пунктов, следует из расчётов эксперта. В среднем по России оно составит 44%, по Москве и области — 50%, а в регионах — 37,5%. Поручение снизить до начала 2020 года стоимость кредитов на покупку жилья до 8% и меньше дал президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в конце февраля этого года.

Даже удешевление ипотеки в рамках поручения главы государства несущественно повысит её доступность, заключает топ-менеджер банка из первой десятки по активам.

Впрочем, спрос на ипотеку растёт высокими темпами уже полтора года к ряду — в среднем на 25% ежемесячно по объёму выдач, следует из материалов ЦБ. Снижение ставок может привести к тому, что ипотеку будут брать неплатёжеспособные заёмщики, а это повышает риски для банков и рынка, отмечает аналитик Moody’s Ольга Ульянова.

До 2024 года около 7 млн семей планируют взять ипотеку, выяснили ВЦИОМ и ДОМ.РФ. При этом у 90% из указанного числа семей (или у 6,3 млн) есть источниками денег для первоначального взноса — накопления (у 1,7 млн семей), продажа имеющегося жилья или другого имущества (в общей сложности у 2,6 млн).