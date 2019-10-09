https://static.news.ru/photo/3f5fd60e-eabf-11e9-a764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прямые иностранные инвестиции в российские компании за девять месяцев 2019 года выросли почти в пять раз — с $4,4 млрд до $21,8 млрд.

Больше всего денег — $10,3 млрд — инвесторы вложили в первом квартале. Затем последовало снижение до $4,9 млрд, а после рост — до $6,6 млрд, говорится в материалах ЦБ России.

Ранее News.ru писал, что доля рубля в иностранных активах российских банков за второй квартал 2019 года выросла на 0,7 процентного пункта и достигла уровня в 13,4%. Это наиболее высокий показатель с третьего квартала 2014 года, когда доля рубля составляла 16,4%.