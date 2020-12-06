Взявшим ипотеку россиянам предрекли скорые трудности

https://static.news.ru/photo/9350a43c-3857-11eb-bd40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, взявшие ипотеку на волне ажиотажного спрос на жильё, в очень обозримом будущем могут столкнуться с финансовыми трудностями.

По его словам, таким соотечественникам «придётся испить горькую чашу буквально через один-два года». Эксперт считает, что нельзя необдуманно поддаваться на «эмоциональные провокации и эмоциональные тренды», следует оценивать свои возможности.

Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределённости, когда непонятно, что у нас будет дальше, — отметил Самойлов в эфире радио KP.RU.

По мнению риелтора, спрос на недвижимость в 2020 году значительно возрос из-за общей неопределённости, снижения ставок по ипотеке и падения курса рубля. Однако кредит по ипотеке «надо обслуживать и гасить», подчеркнул Самойлов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы намерены рассмотреть новую программу поддержки семей с детьми, которая предполагает упрощённое получение средств для компенсации ипотечного кредита. По мнению парламентариев, программа поможет многим семьям быстрее закрыть кредит. Речь идёт о выплате семьям, в которых младший ребенок родился не раньше 2019 года и которым полагается вычет в 450 тысяч рублей долга.