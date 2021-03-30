Всемирный банк рассекретил данные о том, кто и сколько должен России

https://static.news.ru/photo/5d66cabc-08dd-11eb-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Денег России должны 30 государств. Общий долг на конец 2019 года составлял 22,9 млрд долларов. Об этом сообщил Всемирный банк.

Таким образом, Россия заняла пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами, — сказано в материале РБК.

На первом месте среди должников Белоруссия, которая набрала кредитов у Москвы на 8,1 млрд долларов. Ещё миллиард держат Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, но последняя страна не возвращает долг уже больше 30 лет, он был взят ещё в 1990-е.

Российский Минфин эту информацию скрывает: ежегодно данные по кредитам другим странам публикуются в засекреченных приложениях к федеральному бюджету.

Ранее NEWS.ru писал, что зарплаты чиновникам будут считать по-другому. Основой для этих изменений станет реформа госаппарата.