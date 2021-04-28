Власти Москвы впервые за восемь лет взяли в долг

https://static.news.ru/photo/b1704040-a809-11eb-9302-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Москвы разместило облигации на рынке впервые с 2013 года. Трёхлетние облигации на 35 млрд рублей были размещены полностью, а общий объём заявок на них составил 79,3 млрд рублей. Столица вернулась к заимствованиям для финансирования инфраструктурных проектов на фоне пандемии, сообщил мэр Сергей Собянин.

Москва успешно разместила трёхлетние облигации: общий объём заявок на покупку наших ценных бумаг более чем в два раза превысил наше предложение, — написал в Twitter Собянин.

Он уточнил, что вырученные средства пойдут на финансирование «важнейших инфраструктурных проектов столицы». Благодаря этому, по его мнению, экономика получит дополнительный импульс в период пандемии, кроме того, «город сможет в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства».

По данным пресс-службы московского правительства, по итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%.

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Ещё один аукцион по размещению пятилетних облигаций планируется провести в середине мая. А в конце мая власти Москвы планируют разместить зелёные облигации объёмом 70 млрд рублей. С их помощью планируется профинансировать экологические проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта. Эти средства также будут направлены на строительство метрополитена и замену автобусов на электробусы.

Ранее Минфин России отреагировал на введение санкций США против российского госдолга. Ведомство будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено. Санкции США против госдолга России вступят в силу 14 июня. Американским инвесторам будет запрещено вкладываться в долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином. В последнем ведомстве уточнили, что могут взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась.