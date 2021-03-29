В ВШЭ назвали самые вредные потребительские привычки

https://static.news.ru/photo/1fc8b67e-8d5e-11eb-8695-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исключение спонтанных трат поможет существенно сэкономить деньги. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук Сергей Смирнов (НИУ ВШЭ).

Более осознанный подход к потреблению существенно облегчит процесс накопления. К самым вредным потребительским привычкам эксперт отнёс спонтанные траты, которые за месяц «съедают» значительную часть бюджета.

Самые вредные траты — это траты, которые осуществляются по психологическим мотивам. Не даром же выкладка в магазинах у касс наполнена разного рода белибердой: начиная от жвачки, до всяких конфеток и сувенирчиков Сергей Смирнов доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) доктор экономических наук (НИУ ВШЭ)

Как отметил Смирнов, в эту же категорию входят и более существенные траты по типу покупки нового смартфона без острой на то необходимости.

Ваш сосед обзавелся какой-то новой моделью iPhone, а у вас ее нет. И не важно, что ваш старый выполняет практически те же самые функции с замедлением 10-15%. Это не существенная разница, а вы решаете потратить на это деньги, — сказал экономист.

Ещё одной из самых вредных потребительских привычек Смирнов считает траты в кредит, которые не являются жизненно необходимыми.

Если у вас нет средств на лекарства, но вы должны вылечить себя или близких — это разумные траты. Но если тот же самый iPhone или какой-нибудь гаджет, без которого вы жили до сегодняшнего дня — это совершенно неразумные траты в кредит, — добавил Смирнов.

Ранее NEWS.ru писал о самых безопасных способах приумножить накопления. Этот материал будет особенно полезен к прочтению тем, кто сумеет отказаться от спонтанных трат.