В строительство спортобъектов в Екатеринбурге вложат почти 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/16c7a240-a025-11eb-9b8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На софинансирование строительства спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году, из бюджета направят более 9,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Из них более 8,5 млрд рублей пойдёт на строительство Дворца водных видов спорта, остальные — на строительство Центра художественной и эстетической гимнастики, — сообщили в пресс-службе правительства.

Всего для Универсиады потребуется построить, реконструировать или отремонтировать более 40 спортивных объектов.

Как писал NEWS.ru, министр спорта России Олег Матыцин уверен, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всероссийского антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА не повлияет на подготовку летней Универсиады — 2023 в Екатеринбурге. Кроме того, он выразил надежду, что к 2023 году не будет такого влияния коронавируса и соревнования состоятся в заявленные сроки.

WADA в декабре 2019 года рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.