В РАНХиГС назвали безопасный способ приумножить накопления

https://static.news.ru/photo/7e5db168-8b14-11eb-af71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокой доходности сопутствуют большие риски, однако есть и компромиссное решение. Об этом NEWS.ru рассказал проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

По его словам, наименее рискованным вариантом накопления денег, помимо открытия банковского депозита, является инвестирование в облигации федерального займа.

В качестве безопасного способа приумножить накопления можно рекомендовать разнообразные облигации федерального займа. Всё-таки эмитентом является правительство Российской Федерации, бумаги надёжные. Здесь доходность как правило выше, чем по депозитам в банках Андрей Марголин проректор РАНХиГС проректор РАНХиГС

Как отметил Марголин, в погоне за высокой доходность можно обратить внимание и на торговлю акциями, однако это достаточно рискованный способ вложения средств.

Для тех, кто ищет высокую доходность и готов принимать риски, они могут попробовать свои силы на рынке акций, но это небезопасный способ накопления денег, — рассказал Марголин.

Эксперт также предостерёг от инвестиций в криптовалюту, сравнив их с игрой в казино.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко рассказал NEWS.ru о необходимом минимуме для инвестирования. По его мнению, прежде чем погрузиться в мир фондовой биржи, необходимо получить профильное образование в государственном вузе. Понимание рынка акций необходимо и при коммуникации с портфельным управляющим, иначе клиент рискует остаться одураченным.