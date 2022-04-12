В правительстве дали рекомендацию ограничить выплаты по евробондам

Представители Министерства финансов России рекомендовали сократить выплаты по европейским облигациям в случае дальнейшей блокировки платежей со стороны Евросоюза. В пресс-релизе, опубликованном на сайте Минфина отметили, что из-за санкций ЕС платежи по евробондам получают только те владельцы ценных бумаг, которые значатся в иностранной учётной системе. При этом российские облигационеры не получают дивидендов.

В связи с продолжающимися нарушениями прав российских держателей еврооблигаций со стороны международной расчетно-клиринговой системы, выплаты по еврооблигациям получают только те облигационеры, учёт прав которых осуществляется в иностранной учетной системе. До российских же держателей еврооблигаций деньги не доходят, — заявили в Минфине.

Ранее РЖД заявили о том, что компания провела платёж по еврооблигациям на 250 млн швейцарских франков, который был выполнен точно в срок — 12 марта. Однако в результате западных санкций средства были заморожены, так и не дойдя до счетов кредиторов компании.

До этого РЖД сообщили о выполнении всех обязательств по еврооблигациям. Перевозчик обратился в управление по применению финансовых санкций Великобритании, чтобы получить лицензию, позволяющую обслуживать все долговые обязательства.