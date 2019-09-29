«Деревянный», «катенька», «билетик» «жёлтенькая» — это одни из немногих названий, которые бытовали в народе за всю историю существования российских денег и рубля, в частности. Почему граждане так «окрестили» денежные купюры, каков номинал самой крупной банкноты в истории страны, сколько весит самая тяжёлая в России монета, когда и почему деньги были квадратными — об этом и многом другом читайте в подборке News.ru, который побывал в Музее Банка России и выяснил пять неожиданных фактов об отечественных денежных средствах.

«Бумажки»

Первые бумажные деньги в России появились ровно 250 лет назад, в 1769 году при Екатерине II. Тогда эти денежные знаки ещё не назывались банкнотами, а именовались ассигнациями. На первых порах их печатали на простой белой бумаге, а номиналы их были весьма крупными — по 25, 50, 75 и 100 рублей. Только спустя почти 20 лет — в 1786 году появились ассигнации более мелких номиналов 5 и 10 рублей, так как оборот денег крупного номинала был весьма неудобен.

Кроме того, бумажные ассигнации крупного номинала было очень легко подделать, до чего быстро додумались находчивые люди. Достаточно было всего лишь «подтереть», например, 2 на 7 и из 25 рублей «получить» целых 75. Масштаб проблемы был настолько велик, что фальшивок было выявлено на шесть млн рублей, это колоссальная по тем временам сумма.

Самая крупная

Банкнота, чей номинал сейчас может сравниться с объёмом годового бюджета небольшого города, появилась в России во время гражданской войны (1917-1922 годы). Это была купюра в 10 млн рублей. Её выпустили в 1921 году.

Она понадобилась из-за того, что любая война отнимает много финансовых ресурсов, из-за чего инфляция в стране резко поднялась, а покупательная способность денег упала. Так, по сравнению с довоенным периодом цены в стране выросли в 30 раз.

Самая тяжёлая

Золотая монета весом 5 кг — самый тяжёлый денежный знак в России. Скорее это даже коллекционная монета, на изготовление которой ушло 5 кг чистого золота. Её выпустили в 2010 году по случаю 150-летнего юбилея Банка России, а номинал её составляет рекордные 50 тыс. рублей. Всего таких в стране 50 монет, как минимум одна из них хранится в музее Центробанка на Неглинной улице в Москве.

До того времени самой тяжёлой и крупной по номиналу была монета, выпущенная в 2008 году по случаю с 190-летия Гознака (главный печатный станок в России). То была трёхкилограммовая золотая монета номиналом в 25 тыс. рублей.

В квадрате

Привычные россиянам монеты круглой формы не всегда были такими. Без малого 300 лет назад в обращение поступили квадратные рубли, похожие на шведские прямоугольные далеры того времени.

Российская квадратная монета номиналом в 1 рубль изготавливалась из меди и была очень тяжёлой, поэтому в ходу просуществовала относительно недолго. Сейчас цена одной такой монеты на аукционах доходит до 2 млн рублей.

Прародители

Первые памятные монеты в России появились в XIX веке, при императоре Николае I. Их можно считать прародителями нынешних памятных и инвестиционных монет.

Предшественником же нынешней военной ипотеки можно считать «военный заемъ». Этот финансовый инструмент появился также во время Гражданской войны в 1917 году и назывался в народе «заём свободы».