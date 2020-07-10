Тарифы на связь в России с начала года в среднем выросли на 4%

https://static.news.ru/photo/e63e81fa-c2c3-11ea-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проанализировали тарифную политику российских операторов связи и выявили, что в среднем их услуги с начала года подорожали на 4%. Анализ учитывал рост цен в начале года, 20%-ное увеличение нагрузки на сети в период пандемии, а также резкое подорожание тарифов у Tele2, к которому ведомство уже предъявляло претензии.

Учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» в мае 2020 года, долю ООО «Т2 Мобайл» на рынке услуг мобильной связи, средний рост стоимости услуг связи на территории РФ в 2020 году составил около 4%, — говорится в сообщении ФАС.

ФАС проанализировала более 4 тыс. тарифов ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Т2 Мобайл». В январе услуги связи на территории РФ в среднем подорожали на 3,5%. Изменения тарифов коснулись в основном абонентов, пользующихся архивными планами. А в мае было зафиксировано резкое повышение стоимости тарифов у Tele2: на 20–100 рублей к стоимости пакетных планов.

В ходе проведения мониторинга операторы о планируемом повышении тарифов в дальнейшем не сообщали, — подчеркнули в ФАС.

Как писал NEWS.ru, эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «Мегафон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля–мая, чем привлёк внимание регулирующих органов. Он добавил, что операторы мобильной связи во время пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции потеряли около 30 млрд рублей, поэтому, очевидно, стоит ожидать роста тарифов.