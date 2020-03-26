https://static.news.ru/photo/fbb155dc-6ede-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение оплаты больничных листов может затронуть около 2,3 млн работников в России. Оно коснётся только россиян, которые имеют небольшую зарплату или маленький стаж работы.

Федеральному бюджету повышение оплаты больничных обойдётся дополнительно почти в 7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ведомстве уточнили, что для расчёта пособий по временной нетрудоспособности минимальной базой станет минимальный размер оплаты труда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые не могут работать из-за ограничений по коронавирусу. По словам президента, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина: молодые сотрудники будут получать «крайне низкие выплаты» из-за небольшого стажа.