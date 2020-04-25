Стал известен размер средней зарплаты в Москве

https://static.news.ru/photo/ff4a6cc4-86bc-11ea-966e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, что на 2,1% больше показателя января прошлого года. Росту заработков способствовала их индексация у бюджетников.

Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает RT. Он добавил, что особую роль сыграли и крупные компании, которые увеличили зарплаты своих управленцев.

Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников, — пояснил профессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше трети россиян, работающих в сфере среднего и малого бизнеса, столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Эти секторы экономики пострадали наиболее сильно. О проблемах с работой заявили 35% принявших участие в опросе на платформе «Mail.ru для бизнеса».