Стал известен размер средней зарплаты в Москве

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, что на 2,1% больше показателя января прошлого года. Росту заработков способствовала их индексация у бюджетников.
Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов,
Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников, — пояснил профессор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больше трети россиян, работающих в сфере среднего и малого бизнеса, столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Эти секторы экономики пострадали наиболее сильно. О проблемах с работой заявили 35% принявших участие в опросе на платформе «Mail.ru для бизнеса».
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