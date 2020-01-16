Сбербанк не торопится расставаться с монопольным статусом на рынке вкладов физических лиц. И когда ЦБ объявляет об изменениях в ключевой ставке, первым реагирует на них именно «Сбер», а остальные его «младшие братья» ждут от «зелёного слона» сигнала, как корабль — свет от маяка. Почему так происходит — разбирался NEWS.ru.

Доля крупнейшего банка страны среди объёма депозитов за последние 10 лет уменьшилась с 51,8% до 43,9%. Однако подобного «веса» всё ещё более, чем достаточно для того, чтобы диктовать свою волю другим и задавать нижний порог процентных ставок остальным участникам банковской системы.

Объём вкладов Сбербанка, по оценке руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, сопоставим с суммарными депозитами кредитных организаций первых 25-и банков, и более, чем в три раза опережает результат идущего за ним следом ВТБ.

Так сложилось, что прочие участники, в меньшей степени банки из топ-10, вынуждены отталкиваться от условий Сбербанка по открытию депозитов, так как с ним же им приходится и соперничать по условиям кредитования. А разница между ставками — процентная маржа — формирует процентный доход банка и в итоге чистую прибыль. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По этой причине, говорит эксперт, в зависимости от достаточности ресурсной базы для проведения активных операций банка (выдача кредитов, вложение средств в ценные бумаги, обеспечение базы для комиссионного дохода) прочие игроки предлагают некую надбавку к ставкам по депозитам Сбербанка, размер которой меняется в зависимости от потребностей в дополнительной ликвидности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом некая пауза с уменьшением ставок по вкладам после снижения ключевой ставки ЦБ в декабре-2019 с 6,5% до 6,25% объясняется во многом как раз поведением «Сбера» на рынке депозитов населения (в декабре средства физлиц увеличились без учёта валютной переоценки на 609 млрд рублей, что более чем в два раза превысило сезонный отток средств юрлиц).

Как рассказала NEWS.ru руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная, банки стараются заранее спрогнозировать действия ЦБ в отношении ключевой ставки и учитывают действия регулятора в своей политике в отношении ставок по кредитам и депозитам.

Однако, по её мнению, Сбербанк не является исключением и действует в соответствии с денежно-кредитной политикой, которую проводит ЦБ.

Все остальные банки в свою очередь не могут проигнорировать действия крупнейшего игрока, поскольку Сбербанк занимает доминирующее положение на рынке, и банки могут с ним конкурировать прежде всего за счёт уровня ставок. Ольга Певная руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер»

В случае, если Сбербанк понизит ставки по кредитам, то он сможет переманить заёмщиков других банков, поэтому финорганизации вынуждены вслед за ним удешевлять кредиты.

Но в случае, если «зелёный слон» повысит ставку по кредитам, подчёркивает Певная, у других банков есть шанс воспользоваться ситуацией и заполучить ряд клиентов с рынка, поэтому другие игроки действуют в отношении кредитных ставок с некоторым временным лагом.

Однако в конечном итоге им всё равно придё тся следовать за крупнейшим игроком и конъюнктурой рынка, иначе можно получить убытки, — говорит Певная.

Между тем по депозитам можно наблюдать похожую картину, однако в данном случае банки дополнительно испытывают регуляторное давление — Банк России строго отслеживает максимальные ставки на рынке, они должны находиться в определённых пределах по отношению к среднему показателю, допускать сильные отклонения финучреждения не должны.

Но, безусловно, банки здесь также могут использовать некоторую отсрочку после действий Сбербанка, отмечает Певная. За это время можно либо привлечь больше вкладчиков на более привлекательную ставку, либо — деньги на более выгодных для самого банка условиях. Эксперт заявила, что в данном случае временной лаг между изменениями ставки меньше, поскольку финучреждения стараются не привлекать излишнее внимание регулятора.

В свою очередь, по мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, говорить о том, что банки всегда снижают ставки после Сбербанка не корректно: например, в ноябре-2019 «Сбер» изменил условия кредитования самым последним из топ-20 финучреждений, а в октябре самые крупные финансовые организации сократили ставку ещё до решения ЦБ, так как действие регулятора было ожидаемым.

Как правило, банки с государственным участием действительно заранее готовятся к изменению ДКП, тогда как остальные организации предпочитают ориентироваться на лидеров рынка, видимо, считая, что они обладают определённым инсайдом. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Кроме того, отметил он, мелкие банки могут привлечь клиентов лишь за счёт более выгодных, чем у «Сбера» и прочих крупных игроков условий, ведь они не обладают сопоставимой репутацией, а вероятность того, что они обанкротятся или что у них отберут лицензию гораздо выше.

Таким образом, желающие переманить часть клиентов Сбербанка к себе должны грамотно оценивать ситуацию на рынке и предлагать ощутимо более привлекательные условия, по при этом не продешевить и не оказаться в печальной финансовой ситуации.