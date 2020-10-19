Сентябрь стал рекордным по выдаче ипотечных кредитов в РФ

https://static.news.ru/photo/ce3facec-1204-11eb-9aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минувший сентябрь установил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов гражданам России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро ( ОКБ ).

Показатель составил почти 170 тысяч выданных кредитов — это новый исторический рекорд. Примечательно, что предыдущее достижение было установлено в августе и составило тогда 146 тысяч кредитов.

В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тыс кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%, — сказано в заявлении.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что не в последнюю очередь установление рекорда стало возможным благодаря низким процентным ставкам. Кроме того, повлияла и программа льготной ипотеки, которая должна была завершиться 1 ноября. Ранее стало известно, что правительство РФ рассмотрит возможность продления программы до 1 июля 2021 года. Однако в сентябре, отмечает Александрович, заёмщики еще ничего не знали о продлении и старались скорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на жилплощадь в новостройке под 6,5% годовых.

Помимо этого, пресс-служба ОКБ сообщает, что в третьем квартале 2020 годы было выдано 455 тысяч ипотечных кредитов — на 52% больше, чем в третьем квартале 2019 года. В годовом сравнении в сентябре наибольшее количество кредитов было выдано в Ханты-Мансийском автономном округе — рост составил 92%. Москва занимает второе место с показателем +82%. Одинаков показатель в Пермском крае, Красноярском крае и Чувашии — он составил +80%.

Ранее NEWS.ru приводил мнение эксперта о возможных рисках при оформлении ипотечных кредитов. Экономист Константин Юрченко предостерёг граждан в связи с нестабильной экономической ситуацией — по его словам, многие россияне могут потерять квартиры, не имея возможности расплатиться с банками.