Рыночная капитализация Apple впервые превысила показатели $2 трлн

Впервые за свою историю капитализация компании Apple превысила $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 17:59 мск.
Акции Apple подорожали на 1,25% и достигли стоимости $468,03 за бумагу. Исходя из этого общая капитализация компании превышает превысила $2 трлн,
В июле капитализация американской компании достигла планки в $1,78 трлн. Тогда Apple вновь стала самой дорогой компанией, обойдя Saudi Aramco.
NEWS.ru писал, что чистая прибыль саудовской нефтегазовой компании во втором квартале 2020 года составила $6,6 млрд, что в 3,7 раза ниже аналогичного показателя за 2019 год. Это объясняется пандемией коронавируса и ухудшением ценовой конъюнктуры.
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