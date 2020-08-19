Рыночная капитализация Apple впервые превысила показатели $2 трлн

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Сведения о доходах врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва опубликованы на портале регионального правительства. Согласно документу, в собственности Дегтярёва и его семьи нет недвижимого имущества.

Так, в 2019 году Дегтярёв заработал 5 400 816,55 рублей, его супруга — 470,5 тысячи рублей. Также она владеет автомобилем Mercedes Benz GLS 350D. В пользовании у семьи находятся три...