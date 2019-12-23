Жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками. Об этом
Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул — клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране, — приводит данные исследования ТАСС.
В ноябре доллары покупали на 2% чаще, чем в октябре, а объём продаж вырос на 3,2%. Покупки евро выросли на 0,8%. Самые активные покупатели иностранной валюты отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Уфе, Саратове, Волгограде, Брянске и Новосибирске.
Аналитики отметили, что в Санкт-Петербурге более популярна покупка евро, что объяснимо близостью города с Европой, а в Москве предпочитают доллар.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на открытии торгов МосБиржи курс доллара вырос на три копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 62,28 рубля. А евро достиг отметки 69 рублей.
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