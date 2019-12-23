https://static.news.ru/photo/d41baec4-25ea-11ea-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул — клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране, — приводит данные исследования ТАСС.

В ноябре доллары покупали на 2% чаще, чем в октябре, а объём продаж вырос на 3,2%. Покупки евро выросли на 0,8%. Самые активные покупатели иностранной валюты отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Уфе, Саратове, Волгограде, Брянске и Новосибирске.

Аналитики отметили, что в Санкт-Петербурге более популярна покупка евро, что объяснимо близостью города с Европой, а в Москве предпочитают доллар.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на открытии торгов МосБиржи курс доллара вырос на три копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 62,28 рубля. А евро достиг отметки 69 рублей.