https://static.news.ru/photo/57b232d4-3596-11ea-846c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa

Средняя цена проданного на территории России смартфона в 2019 году достигла почти 17 тысяч рублей.

Аналитики ретейлера «Связной» рассказали, что эта сумма увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом в денежном выражении. Самыми популярными моделями стали Samsung Galaxy A50, Honor 7A, Honor 8A. В re:Store покупатели предпочитали все три модели из последней линейки iPhone. Пик спроса пришёлся на предновогодний период — выросли как продажи, так и средняя цена покупки — до 21,5 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Также продолжают увеличиваться размеры продаваемых смартфонов, ежегодно спрос растёт на модели с диаметром экрана на 0,2 больше, чем у популярных в прошлом году моделей.

Ретейлеры «Связной», «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, МТС и «Билайн» сошлись во мнении, что смартфоны остаются самым популярным новогодним подарком в России.

Как писал NEWS.ru ранее, онлайн-магазин приложений App Store остаётся одним из самых перспективных сервисов компании Apple. В период с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года пользователи потратили в нём более $1,4 млрд.