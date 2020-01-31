https://static.news.ru/photo/df399b92-4361-11ea-b9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Страховые компании стали более чем в два раза чаще отказывать гражданам в выплатах по страхованию жизни. Так, за январь—сентябрь 2019 года зарегистрировано 31,1 тысячи таких отказов, тогда как за девять месяцев 2018 года — 14,7 тысячи. С соответствующими данными Центробанка ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в компенсации отказывали многим гражданам, которые оформляли страховку совместно с кредитом. Представленная статистика за январь—сентябрь 2019 года включает в себя 27,8 отказа по страхованию жизни заёмщика (в 2018 году — 12,3 тысячи).

Как полагает независимый экономический эксперт Антон Шабанов, в настоящее время реальные располагаемые доходы россиян не улучшаются. Жители страны экономят и стараются больше использовать страховки, которые получили при оформлении кредита. В частности, они подают заявки на компенсации по случаям различных травм, которые не входят в перечень страховых рисков (например, смерть, инвалидность I или II группы).

Люди получают такие страховки вместе с кредитами, думая, что на этом можно будет заработать, получая какие-то травмы, компенсации, связанные с заёмщиком. А страховые компании обоснованно отказывают. Потому что там прописаны вполне конкретные определённые риски, и вот такие небольшие травмы абсолютно в них не входят, — пояснил эксперт NEWS.ru.

Он добавил, что такие продукты предназначены не столько для заёмщика, сколько для банка. Они защищают организации от риска невозврата денег получившими кредит.

Ранее NEWS.ru писал, что автострахование стало лидером сферы страхового мошенничества в 2019 году.