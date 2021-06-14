Россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля на максимуме

https://static.news.ru/photo/f20abf94-cda8-11eb-b95d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если речь идёт о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян, заявил NEWS.ru старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По словам эксперта, принятие решения о покупке иностранной валюты — процесс индивидуальный.

В том случае, если речь идёт о краткосрочных конвертациях (на отпуск или другие цели), то можно разделить сумму на две равные части: на первую приобрести валюту сразу, а на вторую перед днём, когда эти средства планируется потратить. Таким образом получится средняя цена покупки за этот период, пояснил Розман.

Говоря о долгосрочных инвестициях, аналитик подчеркнул, что сейчас подходящий момент для того, чтобы запастись валютой.

Вполне возможно, что текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, от которых начнётся тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74-75 рублей за американский доллар и 89-90 рублей за евро, — рассказал эксперт.

В дальнейшем, если после встречи президентов России и США (16–17 июня в Женеве) санкционное давление на РФ возобновится, можно будет ожидать снижения рубля до 78-79 к доллару США и 92-93 к евро.

Символично, что именно перед встречей Путина и Байдена курс рубля достиг максимальных в 2021 году значений, отметил Розман.

Если проводить аналогию, то можно заметить, что минимальных значений в 2021 году рубль достигал в начале апреля, как раз перед тем, как решение о встрече президентов было принято, — сказал аналитик.

В числе главных факторов, которые сыграли в пользу укрепления рубля, эксперт назвал некоторую «разрядку» в отношениях США и России (готовность президентов встретиться), отведение российских войск от границы с Украиной, а также положительную динамику цен на нефть.