Россиян предупредили, что банкомат может испортить кредитную историю

Платежи по кредитам, как и любые другие операции, лучше всего подтверждать максимально возможным числом различных платёжных документов. Тогда клиенты будут защищены на случай технического или операционного сбоя.
Как
В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели для карт, — напомнил эксперт.
Он отметил, что техника также имеет свойство ломаться. Если клиент столкнулся с технической ошибкой при внесении денег, он может не получить их обратно в срок и подпортить себе кредитную историю.
Ранее NEWS.ru писал, что старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту клиента. По его словам, часто в кредитной организации руководствуются законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».