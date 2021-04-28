Россиян предупредили, что банкомат может испортить кредитную историю

https://static.news.ru/photo/7b0a4e80-e674-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платежи по кредитам, как и любые другие операции, лучше всего подтверждать максимально возможным числом различных платёжных документов. Тогда клиенты будут защищены на случай технического или операционного сбоя.

Как сообщил агентству ПРАЙМ старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов, клиенты банков также должны помнить, что по закону их платёж может зачисляться на счёт до трёх рабочих дней.

В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели для карт, — напомнил эксперт.

Он отметил, что техника также имеет свойство ломаться. Если клиент столкнулся с технической ошибкой при внесении денег, он может не получить их обратно в срок и подпортить себе кредитную историю.

Ранее NEWS.ru писал, что старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту клиента. По его словам, часто в кредитной организации руководствуются законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».