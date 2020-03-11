Отечественный финтех не готов к эпидемии коронавируса в стране. Об этом NEWS.ru рассказали опрошенные эксперты в банковской сфере.

Россияне пока не привыкли к онлайн-покупкам

В конце января 2019 года Роспотребнадзор рекомендовал гражданам страны в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Ведомство обращало внимание на опасность развития пневмонии в результате заражения COVID-2019, передающегося воздушно-капельным путём. Однако в случае эпидемии и связанного с ней ограничения контактов между людьми, затруднения посещения больниц, магазинов и транспорта, существующие российские онлайн-сервисы помочь не смогут. Электронная запись в поликлиники не всегда доступна, система безналичной оплаты не налажена, а службы доставки развиты только в крупных городах, рассказали финансовые аналитики.

Отечественный финтех не готов к коронавирусу и вряд ли начнёт готовиться. Даже если эпидемия будет развиваться дальше, я не вижу вариантов с возрастанием нагрузки на существующие российские сервисы больше, чем на статистические 10%. Опять же это касается лишь каких-то отдельных сегментов, а в среднем в такой ситуации будет снижение экономической активности и, как следствие, уменьшение аудитории и у большинства финтех-проектов. Егор Клопенко венчурный инвестор, основатель iTLEADERS венчурный инвестор, основатель iTLEADERS

Однако драйверы для роста отрасли технологий и инноваций в РФ есть, уверен директор и партнёр компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

В России службы доставки развиваются в крупных городах, до небольших населённых пунктов они пока не дошли. Люди предпочитают заказывать еду из ресторанов и кафе, а свежие овощи и фрукты выбирать самостоятельно. Получив раз просроченный товар, клиент готов отказаться от доставки в пользу самостоятельного визита. В некоторых городах электронная запись в поликлиники была введена несколько лет назад, но не всегда доступна — иногда отсутствует оборудование, не хватает узких специалистов. Павел Мясоедов директор и партнёр компании «Интеллектуальный Резерв» директор и партнёр компании «Интеллектуальный Резерв»

В Китае — ситуация иная, добавляет Мясоедов: службы доставки в Поднебесной работают много лет и не только в мегаполисах, а население привыкло к безналичной системе оплаты.

Сегодня большого спроса на финтех-приложения со стороны россиян нет: соотечественники достаточно медленно переходят на «традиционные» онлайн-платежи и предпочитают наличные средства. Главная проблема в отсутствии инфраструктуры — эквайринговых аппаратов и онлайн-сервисов в регионах. Однако, процесс уже пошёл. Банки уходят в Интернет, оставляя лишь возможность для снятия наличных денег через своих партнёров, например, в кассах розничных сетей. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Российский рынок электронной коммерции ещё не созрел

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Вспышка пневмонии в декабре-2019 в китайской Ухани принесла популярность и без того востребованному местному мессенджеру, имеющему также и внутреннюю платёжную систему, — WeChat. Сервис наряду с платформой Weibo и новостными агрегаторами ByteDance Toutiao и Tencent News запустил приложение с сообщениями о новых вспышках вируса и публикует советы врачей. Аналогов таких продуктов в РФ нет, а создать их могут только ведущие банки страны, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он назвал российский рынок электронной коммерции слишком незрелым в отличие от КНР с объёмом в $740 млрд и США — $561 млрд. В России, по оценкам аналитика, он не превышает $31 млрд.

Отечественные банки выступают главными новаторами в данной сфере, активно развивая B2B и всевозможные маркетплейсы в сотрудничестве с крупнейшими IT-компаниями страны, объясняет Николаев.

В отличие от энтузиастов-стартаперов, финансовые организации имеют огромные ресурсы как людские, так и денежные. Поэтому финтех в России станет развиваться благодаря крупным игрокам и будет больше ориентированным на банковскую инфраструктуру, — высказался эксперт.

В последние годы финансовые организации максимально упрощают регистрацию для пользователей на своих площадках, предлагают кэшбек — возврат части потраченных средств на карту и другие форматы системы лояльности. Однако создание лайфстайл-сервисов оказывается весьма дорогим и требует значительных временных трат, посетовала руководитель отдела по развитию мобильных приложений Тинькофф Банка Анна Михина.

Технологии в случае эпидемии станут в РФ необходимостью, поделился с NEWS.ru вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев. Он признал грипп также опасным для россиян, тот имеет много общего с COVID-2019. Собеседник подчеркнул, что важность соблюдения правил личной гигиены возрастёт по мере развития путей сообщения. В результате «перемешивания» будут возникать неожиданные вирусные возбудители, сказал Зуев.

Пока в России всё благополучно. А в регионах мира, где полыхает коронавирус, конечно, стоит уменьшать контакты между людьми и чаще использовать электронные технологии. Это совершенно очевидно. Виктор Зуев доктор медицинских наук и вирусолог института имени Гамалеи доктор медицинских наук и вирусолог института имени Гамалеи

Геннадий Николаев считает, что коронавирус не увеличит спрос на финтех-приложения в РФ. Исключение может составить полноценный карантин, в рамках которого у предпринимателей будет выбор: либо максимально быстро внедрить онлайн-продукты, либо лишиться прибыли, уточнил он. В свою очередь ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский сомневается в популярности сервисов в случае массовых вспышек инфекции.