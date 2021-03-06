Правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий упростили

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, упрощающее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Теперь будет достаточно предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности, предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ больше не потребуется.

Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

С 15 апреля прошлого года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

В текущем году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей — на второго. Его можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Кроме того, семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить его на ежемесячные выплаты на второго ребёнка, пока ему не исполнится трёх лет.

Как писал NEWS.ru, тем, кто имеет возможность воспользоваться материнским капиталом для улучшения жилищных условий, лучше сделать это прямо сейчас. Не стоит передавать эти средства государству и тем более переводить на накопительную часть пенсии, заявила инвестор, владелец агентства недвижимости Ксения Аверс. В России сейчас довольно высокий уровень инфляции, и через несколько лет лежащие «мёртвым грузом деньги» могут просто обесцениться, пояснила эксперт. Несмотря на это, Ксения Аверс не рекомендует инвестировать маткапитал в ценные бумаги в случае, если будет принято соответствующее решение о расширении возможностей для его использования.