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Согласно данным о доходах за 2018 год, самыми высокооплачиваемыми чиновниками в новом Правительстве являются уже работавшие в кабмине.

Так, вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал за год 538 миллионов, глава Минпромторга Денис Мантуров — 443, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев — 183,8 миллиона, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин — 47,5 миллионов, министр финансов Антон Силуанов — 40 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

При этом нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, согласно этим данным, заработал 19 миллионов. Еще меньший доход у новых министров просвещения, Сергея Кравцова, и здравоохранения, Михаила Мурашко — 3,4 миллиона и 4,3 миллиона рублей соответственно, а Ольга Любимова, занявшая пост министра культуры, заработала 2,5 миллиона.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился мнением, что новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва.