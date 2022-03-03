Сенсационный процент: банки ждут ваши деньги

После беспрецедентного увеличения ключевой ставки до 20% российские банки начали резко повышать ставки по вкладам, пытаясь убедить россиян не забирать деньги, а отдать. Смогут ли «сенсационные» 20--23% по вкладам покрыть реальную инфляцию? Для многих положить деньги на банковский счёт — сегодня лучший вариант, чем держать их «под матрасом». Но для тех, кто ищет возможность заработать на фондовом рынке, ответ на вопрос — отдать банкам деньги или нет — не столь очевиден.

Сезон высоких ставок

Решение поднять ставку регулятор объяснил желанием защитить сбережения граждан от обесценения, которое происходит из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков.



Следом за ЦБ российские банки начали поднимать ставки по депозитам. Накануне доходность рублёвых сберегательных продуктов повысил Сбербанк до 16–18% годовых. Например, доходность по «СберВкладу» составит 16,5%. При наличии годовой подписки «СберПрайм» (единая подписка на сервисы в экосистеме "Сбера" предоставляющая скидки) ставка вырастет уже до 18%. По вкладу «Промо Управляй», который допускает пополнение и частичное снятие, устанавливается доходность 16%.

Кроме того, Сбербанк открывает новые вклады в долларах и евро. По вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка составит 5%, в евро — 3,5%. Чуть меньшую доходность принесёт вклад «Валютный Управляй» с возможностью пополнять и забирать деньги — 3% в долларах и 2% в евро, сообщил банк.

Артём Соболев/NEWS.ru

Ещё раньше о повышении ставки по рублёвым вкладам объявил ВТБ, попавший под самые жёсткие санкции Запада наряду с «Открытием», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком. Доходность по рублёвым вкладам и счетам ВТБ выросла до 18% годовых, по депозитам в долларах сроком на три месяца — до 5%, в евро — до 4%.

Альфа-Банк повысил ставку по рублёвым вкладам до 20% годовых с 1 марта. По сообщению банка, вклад можно открыть в приложении, на сайте и в отделениях банка. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей. До 20% ставку по вкладам поднял также банк МКБ. В Совкомбанке объявили о запуске депозита со ставкой 23% годовых.

Банки поднимают ставки именно по коротким вкладам, срок которых не превышает трёх месяцев. Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко напоминает об уроке, который кредитные организации вынесли в 2014 году. Тогда они привлекали средства населения по трёхлетним контрактам по ставке 24%, за что довольно скоро «поплатились». Им ещё долго приходилось выплачивать немалые проценты по депозитам, в то время как ЦБ снизил ключевую ставку. И сегодня высокие ставки коснутся исключительно краткосрочных депозитов, а вот полугодовые или годовые вклады будут по ставке ниже, чем ключевая ставка, полагает Лашко.

Например, ставка по «СберВкладу» сроком на один месяц составит 16,5%, на три месяца — 13,5%, на полгода — 7,5%. Ставка 20% в МКБ действует только в отношении вкладов сроком на три месяца, ставка по срочным вкладам на шесть месяцев составит 12%, ну а тем, кто готов вложить деньги на три года, можно рассчитывать не более чем на 8%.

Ещё один немаловажный момент — реальная доходность по вкладам будет зависеть от инфляции. По традиции разница между инфляцией и ставками по депозиту минимальна или демонстрирует отрицательные значения, напоминает финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский. Так, в декабре 2021 года при инфляции в 8,39% средняя максимальная ставка в топ-10 банков по депозитам физлиц составляла 7,7%, а самые высокие ставки по вкладам дотягивали разве что до 8% годовых.

Скорее всего, текущая ставка по вкладам будет значительно ниже отметки реальной инфляции, — говорит эксперт.

По словам Марчинского, инфляционный шок предотвратить уже невозможно. Сегодня сложно предугадать эффекты, напрямую связанные с дефицитом импорта. Прежде всего трудно оценить какой результат дадут уже объявленные шаги по ограничению технологического импорта, объясняет эксперт.

С учётом инфляционного фактора увеличение процентов по вкладам до 21--23% можно рассматривать как колоссальное лишь на первый взгляд. В сравнении с ожидаемым ростом цен оно может даже не покрыть его. Но в любом случае открыть вклад намного лучше, чем держать деньги «под матрасом», — рассуждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Игра ва-банк

По мнению эксперта, многие, у кого имеются сбережения, снова обратятся в банки в противовес рухнувшему фондовому рынку: индекс МосБиржи обвалился за последние три месяца с четырёх тысяч пунктов (по состоянию на 1 декабря 2021 года) до чуть более двух тысяч в день начала военной операции России на Украине (24 февраля 2022 года). Однако Гойхман не советует принимать поспешных решений инвесторам, которые приобрели российские акции и оказались в минусе.

Андрей Никеричев/АГН

Избавившись от бумаг сейчас, можно зафиксировать убытки. В акциях нужно рассчитывать на длительный срок. И теперь, резко обрушившись, цены на них находятся на привлекательных уровнях. Возможно, с открытием торгов котировки сразу «просядут» ещё ниже. Но в этом случае ещё меньше смысла продавать бумаги, — говорит аналитик.

Уже известно, что Минфин направит на покупку российских акций до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, государство стимулирует выкуп акций самими эмитентами. Правительство крайне заинтересовано в росте котировок и капитализации фондового рынка, отмечает Гойхман. Это не только способствует сохранению средств в финансовой системе и привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов, но и даёт возможность повысить, например, залоговую стоимость бумаг как обеспечение полученных в банках заимствований.

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин настроен более пессимистично.

Фондовый рынок России уничтожен. Он, конечно, со временем будет «отрастать», и возможно, его ждут ещё лучшие годы, но это будет очень нескоро. Уверен, люди, которые прямо сейчас попытаются покупать акции, потеряют свой капитал в ближайшее время, рынку есть куда падать, — объясняет эксперт.

Гойхман советует диверсифицировать вложения. Часть — разместить на короткий период во вкладах и рассматривать как относительно ликвидный актив. А часть (после открытия торгов) — направить на покупку просевших бумаг российских компаний, не попавших под санкции. Только надо иметь в виду, что такие вложения продолжают оставаться рисковыми, поскольку конъюнктура крайне неопределённая и может быстро и сильно меняться, замечает аналитик.

По мнению Звёздина, здравую оценку происходящих событий можно давать не ранее чем через пару месяцев, когда станет понятно, что будет с Украиной, антироссийскими санкциями и иностранным капиталом.