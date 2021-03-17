Названы главные банковские тренды года

https://static.news.ru/photo/682b629c-826c-11eb-9d88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиентам стоит ожидать более комфортных условий обслуживания и повышенной гарантии безопасности. Об этом NEWS.ru рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По его словам, текущие стратегии банков нацелены на максимальное удовлетворение потребительского спроса в финансовом секторе в рамках одной экосистемы. Всё больше организаций начнут предлагать дополнительные услуги из смежных сегментов. Например, страхование.

Некоторые наши коллеги увлеклись до такой степени, что создали экосистемы, в которых уже и хлеб можно купить, и такси заказать. Банкинг должен всё-таки заниматься банкингом. Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков президент Ассоциации российских банков

По мнению Тосуняна, банки продолжат привлекать клиентов различными инструментами, которые дают материальную выгоду, а также сделают упор на создание комфортных условий кредитования и пересмотр комиссионной политики.

Банки начнут уменьшать свои комиссии, станут более сдержанными со ставками по кредитам. Они будут предлагать сразу дешёвый конкурентный продукт, а не делать скидки на тот, за который изначально назначили тройную цену, — отметил Тосунян.

Кроме того, финансовые структуры активно работают над повышением уровня клиентского доверия, стараясь создать безопасную среду и оградить пользователей от мошенников.

Банки могут доносить до клиента профилактические установки в максимально ёмкой форме. Клиент должен знать типовые схемы мошенничества, как на них не попасться, как себя вести в определённой системе координат, — добавил Тосунян.

Как отметил президент АРБ, банковский сектор должен способствовать воспитанию финансовой грамотности у своих клиентов. Её можно повысить в том числе через проведение профилактических семинаров и конференций.