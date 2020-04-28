Набиуллина предложила страховать вклады социальных НКО и счета ТСЖ

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В период с 20 по 24 апреля в рамках программы обратного выкупа (buyback) российская нефтегазовая компания «Роснефть» приобрела 6,342 млн ценных бумаг, из них — 2,8345 млн акций и 3,508 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Общая стоимость выкупа составила $25,8 млн, исходя из средневзвешенной цены в $4,06 за бумагу.

Как сообщает RNS, в настоящее время на балансе дочерней компании «Роснефти» «РН-Капитал» находятся 29,875 млн ценных бумаг (17,046 млн обыкновенных акций и 12,829 млн ГДР). «Роснефть» начала реализацию программы обратного...