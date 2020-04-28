Набиуллина предложила страховать вклады социальных НКО и счета ТСЖ

https://static.news.ru/photo/f5908ad2-893d-11ea-a18f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что систему страхования вкладов необходимо распространить на социальные некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ), на которые зачисляются средства на капремонт.
Было бы правильно сейчас расширить систему страхования вкладов. В частности, распространить её на социально значимые некоммерческие организации, счета ТСЖ на капитальный ремонт, — цитирует ТАСС Набиуллину.
Она предложила также «в отдельных случаях» увеличить страховые выплаты до 10 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, российские банки могут рассчитывать на послабления по взносам в фонд страхования вкладов, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас базовая ставка в фонд страхования вкладов (0,15%), а также дополнительная (50% базовой ставки) и повышенная дополнительная (500% базовой ставки) находятся на максимально допустимом законодательством уровне.