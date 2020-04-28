Финансы

Набиуллина предложила страховать вклады социальных НКО и счета ТСЖ

13:46, 28 апреля 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что систему страхования вкладов необходимо распространить на социальные некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ), на которые зачисляются средства на капремонт.

Было бы правильно сейчас расширить систему страхования вкладов. В частности, распространить её на социально значимые некоммерческие организации, счета ТСЖ на капитальный ремонт, — цитирует ТАСС Набиуллину.

Она предложила также «в отдельных случаях» увеличить страховые выплаты до 10 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, российские банки могут рассчитывать на послабления по взносам в фонд страхования вкладов, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас базовая ставка в фонд страхования вкладов (0,15%), а также дополнительная (50% базовой ставки) и повышенная дополнительная (500% базовой ставки) находятся на максимально допустимом законодательством уровне.

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