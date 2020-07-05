Минтруду предложили поддержать многодетных отцов

https://static.news.ru/photo/46aa0e04-bf56-11ea-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Оксана Бондарь направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову запрос по поводу социальной поддержки мужчин, воспитывающих двух и более детей без матери.

По её словам, обращения о необходимости разработки таких мер поддержки на федеральном уровне поступают ей от мужчин, оказавшихся в подобной ситуации. Многодетные женщины, помимо прочего, получают ещё и льготы по выходу на пенсию по старости, чего лишены мужчины, отметила Бондарь.

Жизненные ситуации бывают самые разные, и случаи, когда многодетный мужчина без матери воспитывает детей, далеко не редкость, — заявила депутат в интервью «Парламентской газете».

Инициатива Бондарь заключается в предоставлении многодетным отцам альтернативных мер поддержки, на которые они смогли бы рассчитывать до назначения им пенсии по старости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации. Свою инициативу она высказала во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Кузнецова подчеркнула, что порядок предоставления поддержки необходимо совершенствовать.