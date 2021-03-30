Лучше долларов и евро: в чём будет выгодно хранить накопления

Швейцарские франки, китайские юани, британские фунты и японские иены демонстрируют к рублю лучшую динамику, чем привычные нам евро и доллар. Тем более если с «европейцем» ситуация более-менее понятна, то «американцу» некоторые аналитики пророчат проблемы. По мнению экспертов, вложения в альтернативные доллару валюты особо привлекательны для долгосрочных инвестиций. NEWS.ru разбирался, чем может быть заманчива и чем опасна валютная «экзотика».

Большинство россиян в вопросе хранения сбережений по-прежнему отдают предпочтение рублю. По данным ВЦИОМа, 63% наших соотечественников откладывают деньги в национальной валюте, 5% — в долларах, 3% — в евро. Ещё 2% хранят сбережения в другой валюте. Финансисты не раз отмечали: на срочные нужды лучше копить в том, в чём предстоит тратить. А уж если на руках совсем небольшая сумма (которая может понадобиться в любой момент) выбрать стоит, конечно, рубли. Однако если речь идёт о долгосрочных инвестициях — впору задуматься о диверсификации своей валютной корзины.

Рубль по-прежнему сильно зависит от цены на нефть, геополитической обстановки, санкций и массы других объективных и не очень факторов. В течение 2020 года российская валюта проседала на 25% к доллару и на 30% к евро. По итогам года потери рубля оказались менее печальными. И это во многом благодаря тому, что в ноябре рубль активно отыгрывал утерянные позиции.

В чём хранить

Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Однако, как выяснилось, ряд иностранных валют в 2020 кризисном году укрепились к рублю сильнее доллара и евро.

На первом месте по доходности оказалась датская крона, которая за год выросла к рублю на 30,4%. На втором — швейцарский франк, который прибавил 29,3%. Третью позицию по праву занял китайский юань — плюс 26% (с 8,8 до 11,1 рубля). Четвёртое место поделили между собой японская иена и фунт стерлингов, укрепившиеся к рублю на 22%. Пятая строчка — у норвежской кроны с результатом 20,5%.

Стоит отметить, что и доллар, и евро являются международными резервными валютами, то есть теми, в которых свои резервы хранят государства. Выбирая ту или иную замену им, следует придерживаться того же принципа: валюта для хранения сбережений должна иметь статус резервной.

Швейцарский франк является не только резервной валютой, но и вообще «тихой гаванью», не один десяток лет удерживаясь на вершине списка самых надёжных валют. Швейцарская банковская и финансовая система считается наиболее защищённой от кризисов, поэтому многие инвесторы предпочитают использовать франки для защиты. Стабильность валюты во многом определяется и инфляцией в стране, которая в Швейцарии находится на одном из самых низких уровней в мире (в 2020 году около 0,69%). К тому же Национальный банк Швейцарии придерживается той политики, при которой не допускаются ни девальвация, ни резкий рост франка.

Японская иена также считается одной из самых стабильных и надёжных валют, отмечает финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский. В нестабильные времена многие инвесторы переходят в иену, так как она считается защитным активом. К тому же иена остаётся одной из самых доступных валют для покупки: в абсолютных цифрах она дешевле рубля (100 иен можно купить примерно за 70 рублей).

Интерес инвесторов к китайскому юаню вырос после того, как в 2016 году Международный валютный фонд (МВФ) включил китайскую валюту в корзину специальных прав заимствования. Иными словами, она получила статус резервной валюты. Ранее таким статусом обладали исключительно валюты развитых стран. Кстати, для частных инвестиций юань доступнее, чем те же фунты или франки (1 юань стоит около 11 рублей).

На длительный срок я бы рекомендовал швейцарский франк как самую надёжную валюту в мире, а также фунт стерлингов, который был сильно недооценён, так как экономика Великобритании находилась под сильным давлением в связи с длительными переговорами по Brexit. В этом же списке — китайский юань как валюта одной из самых активно развивающихся экономик мира. Иена — хороший инструмент, но я бы советовал присмотреться прежде всего к швейцарскому франку либо к норвежской кроне, потому что данные валюты подкреплены золотовалютными резервами. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

Где купить

Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Сегодня приобрести иностранную валюту, даже относительно экзотическую, можно как в обменниках, так и на бирже. Однако на бирже это делать предпочтительнее. Так выше шансы купить валюту по более выгодному курсу. К тому же спреды (разница между ценой покупки и ценой продажи) на экзотические валюты могут достигать 4%, что заметно выше стандартных 0,5–1,5%.

Удобнее всего открыть на валютной секции Московской Биржи брокерский счёт и за рубли приобрести нужную валюту. В этом случае Вы покупаете без какого-либо спреда, по реальному курсу биржи, с минимальными издержками, — говорит Ян Марчинский.

По мнению экономиста, специалиста по производным финансовым инструментам Вячеслава Зайченко, если человек планирует приобрести иностранную валюту с целью её последующей продажи по более высокому курсу, то лучше такие операции совершать через профессионального брокера. Предсказать, как поведёт себя курс той или иной валюты на горизонте более трёх месяцев, невозможно. Для этого нет ни технических, ни фундаментальных инструментов, считает эксперт.

Чтобы сохранить и приумножить сбережения, мало просто взять и перевести их в юани, фунты или франки. Реальность — это каждодневная работа, ежедневный мониторинг курсов валют, выбор наиболее благоприятной, как выражаются профессионалы, точки входа и так далее. Если человек не готов делать эту работу, нет смысла и начинать. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам специалист по производным финансовым инструментам

Вячеслав Зайченко рекомендует покупать валюту той страны и той экономики, которая понятна потенциальному инвестору. Обменивать рубли на норвежскую крону и не разбираться при этом в экономике Норвегии по меньшей мере странно, указывает он. То же самое и с юанем.

Юань вообще очень своеобразно коррелируется с экономикой Китая, которая напоминает советскую модель: сначала там всё хорошо, и опять хорошо, и снова хорошо, а потом вдруг узнаёшь о дефолте коммерческого сектора. Вот и всё, что нужно знать про китайскую экономику, — говорит эксперт.

Впрочем, несмотря на все риски, которые несут вложения в юани, фунты и франки, ещё больше рисков заключает в себе рубль, уверен Ян Марчинский. Российская валюта отличается стабильностью, но только лишь в том плане, что раз в несколько лет стабильно дешевеет. Поэтому, если речь идёт о накоплениях в перспективе как минимум пяти лет, следует исходить из того, что рубль обязательно упадёт. В этом смысле стратегия валютных накоплений может вполне себя оправдать.