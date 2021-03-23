Диплом на миллион: стоит ли высшее образование своих денег

За последние десять лет доля родителей, желающих, чтобы их дети поступили в вуз после школы, сократилась вдвое. Одни хотят отправить ребёнка в колледж, другие — сразу работать, а кто-то и вовсе рассматривает обучение в онлайн-школах как альтернативу высшему образованию. Да и экономия во всех случаях существенная — московский диплом бакалавра может стоить больше 1 млн рублей. Имеет ли смысл платить столь огромные деньги за «вышку» и оценит ли этот вклад будущий работодатель — в материале NEWS.ru.

До недавних пор отсутствие высшего образования у кандидата являлось существенным стоп-фактором для работодателя. Сейчас же, как считает член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина, ситуация изменилась. В некоторых специальностях, особенно творческих, внушительное портфолио и реальные навыки человека могут компенсировать отсутствие у него диплома. Однако это всё ещё неустоявшаяся тенденция на российском рынке труда — многие компании по-прежнему отсеивают соискателей без «корочки».

Современные ребята прекрасно понимают, что навыки можно получить и без «корочки», просто открыв Интернет. Но пока решение брать или не брать человека на работу принимает взрослое поколение, которое училось очно в институтах. И у этого поколения сформировалось чёткое отношение — высшее образование обязательно должно быть. Юлия Левина член НП «Эксперты рынка труда» член НП «Эксперты рынка труда»

По мнению Левиной, некоторые университетские программы отстают от современных реалий — полученные в вузах знания на практике могут быть неприменимы. К тому же, как отметила эксперт, многие навыки можно освоить куда быстрее четырёхлетнего курса. Со временем работодатели переключатся с консервативного мышления о строгой необходимости диплома, но часть профессий так и останется доступна лишь выпускникам высших учебных заведений.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Никто не пойдёт на операцию к условному врачу, который окончил трёхмесячный курс. Всегда останутся профессии, в которых наличие высшего образование строго необходимо. А ко многим другим уже будет более лёгкое отношение, — отметила Левина.

Если же говорить о градациях высшего образования, на одной и той же должности магистр не будет получать больше бакалавра — стоимость профессиональных услуг рассчитывается в зависимости от занимаемой позиции, а не от уровня диплома. Однако существуют специальности, для освоения которых четырёх лет в вузе будет недостаточно.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Риорита Колосова придерживается мнения, что перед магистром открывается больше возможностей, чем перед бакалавром — ему доступны более престижные должности, на которых и оклад будет выше.

Изначально работодатели не понимали, какую должность квалифицировать под магистра, а какую под бакалавра. Но сейчас идёт дифференциация видов работ по уровню образования. Они попадают в разные категории. К тому же бакалавриат — это алфавит, базовые знания. Риорита Колосова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова

По словам Колосовой, каждому студенту стоит идти в магистратуру, поскольку только шестилетняя программа позволяет всецело освоить выбранную профессию. При этом к онлайн-школам научный руководитель МГУ относится скептически. По её мнению, интернет-формат существенно уступает по качеству образования и никогда не будет котироваться работодателями наравне с вузами.

Я бы не хотела иметь рабочих отношений с тем, кто не получил нормального образования, — заявила Колосова в разговоре об онлайн-школах.

В компании Skillbox с такой постановкой вопроса не согласны. Как отметили в пресс-службе образовательного проекта, показателем качества в данном вопросе является конченый результат, а не формат обучения.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сегодня противопоставление онлайн-обучения и офлайн (в классических институциях) становится заблуждением, мы все занимаемся образованием. Очень важно при выборе образовательного продукта обращать внимание не на форму, а на содержание, самое важное — это результат обучения, — написала представитель онлайн-школы.

В пресс-службе Skillbox также сообщили, что онлайн-школы не стоит рассматривать как «убийцу» классических методов обучения — оба формата должны работать в тандеме и дополнять друг друга.

Рынок меняется с невероятной скоростью, вузам очень сложно самостоятельно успевать реагировать на эти изменения и в одиночку удовлетворять спрос рынка, — добавили в компании.

В представлении большинства современных работодателей диплом об окончании высшего учебного заведения даёт хоть какие-то гарантии профпригодности кандидата. Если сравнивать «в лабораторных условиях» выпускников вузов и онлайн-школ, должность получат первые. Поэтому не стоит рассматривать интернет-курсы как альтернативу «вышке» — они послужат отличным дополнением, а не заменой. Что же касается разницы между бакалавром и магистром, в некоторых специальностях дополнительные два года не сыграют никакой роли, в других же — откроют доступ к новым возможностям.