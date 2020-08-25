Клишас похвалил инициативу Путина о контроле за коллекторами

https://static.news.ru/photo/b5355c40-e6eb-11ea-a88b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Усиление контроля за коллекторскими организациями будет способствовать обеспечению законности в этой сфере. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Сейчас, отметил он, деятельность служб по взысканию задолженностей нередко вызывает нарекания.
К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной, — цитирует Клишаса ТАСС.
Сенатор подчеркнул, что в Совфеде поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций.
Ранее, как писал NEWS.ru, на встрече с главой ФССП Дмитрием Аристовым президент Владимир Путин раскритиковал деятельность коллекторов. Глава государства заявил, что их действия порою переходят границы разумного, а также потребовал взять ситуацию под контроль.