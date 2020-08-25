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Клишас похвалил инициативу Путина о контроле за коллекторами

18:47, 25 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усиление контроля за коллекторскими организациями будет способствовать обеспечению законности в этой сфере. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сейчас, отметил он, деятельность служб по взысканию задолженностей нередко вызывает нарекания.

К сожалению, ситуацию, связанную с работой коллекторских организаций, во многом нельзя назвать удовлетворительной, — цитирует Клишаса ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что в Совфеде поддерживают деятельность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю и надзору за деятельностью коллекторских организаций.

Ранее, как писал NEWS.ru, на встрече с главой ФССП Дмитрием Аристовым президент Владимир Путин раскритиковал деятельность коллекторов. Глава государства заявил, что их действия порою переходят границы разумного, а также потребовал взять ситуацию под контроль.

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