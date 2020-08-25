Клишас похвалил инициативу Путина о контроле за коллекторами

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Коллекторские агентства в России необходимо взять под контроль. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порой переходят границы допустимого.

Свою позицию глава государства озвучил на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым. Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех...