Карты «Мир» появятся в Apple Pay

https://static.news.ru/photo/98a54dbc-79a1-11eb-a6c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские карты российской платёжной системы «Мир» можно будет использовать с помощью сервиса безналичной оплаты Apple Pay. Такая возможность будет предоставлена банкам 27 апреля.

О новой возможности, которую кредитные организации смогут предоставить клиентам, сказано в бюллетене, который платёжная система разослала участникам рынка, передаёт РБК.

Важным нюансом является то, что каждый банк будет самостоятельно устанавливать для держателей карт срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple. Часть из них готовы реализовать такую возможность сразу же, а некоторые намерены выбрать иные сроки.

Apple Pay появился в России в 2016 году, но всё это время карты «Мир» нельзя было добавлять в этот сервис. Пока что их можно привязывать только к мобильному кошельку Samsung Pay и в кошелёк собственной разработки национальной системы Mir Pay, доступный для смартфонов с операционной системой Android, локализованной для российского рынка. Сервис оплаты Google Pay пока недоступен держателям карт «Мир».

Всё это серьёзно снижает конкурентоспособность национальной платёжной системы по сравнению с Visa и Mastercard.

Национальная платёжная система была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Mastercard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Первые карты были выпущены в конце 2015 года. Закон обязывает перечислять на них все выплаты из бюджета, поэтому большинство пользователей национальных карт — работники бюджетной сферы, пенсионеры, студенты. В 2020 году доля карт «Мир» составила 30,6% рынка (около 100 млн единиц), а по объёмам транзакций — 24%.



Осенью 2020 года, как писал NEWS.ru, в Совете Федерации предлагали на законодательном уровне обязать поставщиков платёжных приложений для смартфонов интегрировать их с российской платёжной системой «Мир».