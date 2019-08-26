Пенсионеры в большинстве своём выбирают вклады в рублях с ежемесячной выплатой процентов. Самый популярный срок такого вложения — год, а средняя сумма «пенсионного» депозита не превышает гарантированные государством 1,4 млн рублей. Об этом News.ru рассказали в крупнейших банках России.

Российские пенсионеры придерживаются консервативных инвестиционных стратегий, когда вопрос касается собственных сбережений. Дело не только в низкой склонности к риску, но и в том, что другие финансовые инструменты «непонятны, незнакомы» лицам старшего поколения, даже если речь идёт о таких, казалось бы, известных облигациях федерального займа (ОФЗ) с их гарантированной доходностью.

Пенсионеры, как правило, выбирают годовые вклады с ежемесячной выплатой процентов, рассказывает заместитель директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Наталья Базалей. Средняя сумма вклада, открытого пенсионером, — 1,2–1,3 млн рублей, добавляет она. По закону, все вклады и счета физлиц застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.

С начала 2019 года 99% клиентов-пенсионеров открыли вклад в рублях и только 1% — в долларах, рассказывает представитель банка «Русский Стандарт». Сопоставимые цифры предоставили и другие банки из топ-50 по активам. Сбербанк и Промсвязьбанк не предоставили ответов на вопросы News.ru.

Средний срок вклада при этом не превышает 390 дней. Так долго предпочитают хранить деньги в банках более 67% среди всех клиентов-пенсионеров, оформлявших какие-либо вклады, добавляет представитель «Русского Стандарта».

Сергей Булкин/News.ru

Больше всего у банков вкладчиков-пенсионеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Волгограда, рассказывают банкиры. А чаще всего чаще всего старшее поколение открывает «пенсионные» вклады в январе и апреле.

Выбирая тот или иной банк и вклад, пенсионеры обычно руководствуются следующим. Это и удобное расположение офисов банка, опыт сотрудничества с кредитной организацией, возможность получать пенсионные выплаты на вклады/карты, а также специальные условия для этой категории граждан, поясняет Наталья Базалей из ТКБ.

Большинство клиентов в возрасте 55+ предпочитают после окончания срока вклада вновь разместить деньги на депозите, в то время как более молодая аудитория реинвестирует во вклады существенно реже — 65% случаев против 33%, рассказывает начальник управления клиентского опыта «БКС Премьер» Екатерина Тихонова.

В качестве основных причин выбора депозита как инвестиционного инструмента клиенты старшего возраста называют отсутствие риска и гарантированную процентную ставку, — уточняет она.

В этом плане особых различий в мотивации клиентов разного возраста нет, добавляет банкир. Однако, оговаривается она, по окончании срока вклада клиенты старше 55 лет, в отличие от молодых, значительно меньше тратили деньги на покупку товаров и услуг, а также скромнее вкладывали средства в недвижимость — 24% вкладчиков против 38%.

Несмотря на довольно консервативные предпочтения в части инвестирования средств, люди в возрасте старше 55 лет вовсе не являются инвесторами, готовыми полностью отказаться от риска в ущерб доходности, отмечает Екатерина Тихонова. Значительное число вкладчиков старшего поколения проявляют интерес к инструментам с гарантированной повышенной доходностью в рамках доверительного управления на фондовом рынке, рассказывает она.