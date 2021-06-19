К чему приведёт финансовая репрессия

Во время коронакризиса мы стали свидетелями существенного роста государственного долга в ряде стран. Например, в развитых странах в 2020 году рост госдолга в среднем составил порядка 15%. В развивающихся экономиках динамика была более разнонаправленна, однако общий тренд на рост долга также прослеживается. Означает ли это, что вскоре правительствами будут приняты меры, которые позволят снизить расходы на обслуживание долга, а в конечном итоге — снизить сам уровень госдолга?

Этот вопрос остаётся открытым, однако можно заметить, что в аналитических материалах и прессе стала чаще обсуждаться возможность скорого ужесточения финансовой репрессии — политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию государственного долга.

Финансовая репрессия действительно может помочь государствам улучшить состояние бюджета за счёт снижения расходов на обслуживание госдолга. Одновременно с этим финансовая репрессия замедляет экономический рост. Помимо этих прямых эффектов финансовая репрессия может влиять на то, как рынок преодолевает экономические шоки и потрясения.

Что такое финансовая репрессия?

Сергей Булкин/NEWS.ru

К финансовой репрессии традиционно относят комплекс мер, которые могут приниматься как все вместе, так и выборочно. В их числе рекомендации банкам хранить определённую часть своих средств в государственных ценных бумагах, ужесточение требований к резервам банков, искусственное ограничение ставки по депозитам, снижение налогов на операции с государственными облигациями и т. д.

Всё это повышает спрос на государственный долг, снижает ставку по государственным ценным бумагам, в целом — облегчает правительству обслуживание накопленного долга и привлечение дополнительных средств.

Одновременно с этим финансовая репрессия может принимать и менее явные формы.

Например, искусственное расширение роли государственных пенсионных фондов, которые инвестируют относительно большую часть своих средств в государственные ценные бумаги, или существенное участие государства в крупных банках и финансовых компаниях, для которых характерна высокая доля государственных ценных бумаг в портфеле, может рассматриваться как финансовая репрессия.

Последствия финансовой репрессии

С одной стороны, государство может снизить свои расходы. Иными словами, государство может пополнить бюджет за счёт «репрессионного налога» — разницы между стоимостью привлечения долгового финансирования, которая наблюдалась бы без искусственного расширения спроса на госдолг, и фактической ставкой по государственным ценным бумагам. По сравнению с другими способами увеличения доходов государства, например с повышением налогов, меры финансовой репрессии в меньшей мере заметны для широкой публики. Ещё одним последствием финансовой репрессии является снижение вероятности финансовых кризисов.

С другой стороны, ограничивая свободу действий участников рынка, финансовая репрессия сдерживает экономический рост. Недавний пример — в 2016 году в Кении были введены ограничения на ставки по кредитам и депозитам. Вместо того чтобы сделать заимствования более доступными для частного сектора, это привело к снижению банковского кредитования небольших фирм, а также к перераспределению средств в экономике от частного сектора к государственному. В целом введение ограничений на процентные ставки может снижать темпы экономического роста на 0,4–0,7 п. п.

Влияние финансовой репрессии на реакцию экономики на шоки

Помимо этих, хорошо известных эффектов есть и другие. Препятствуя свободному размещению средств участников рынка, финансовая репрессия может сказываться на реакции на различные события (экономические шоки).

Для изучения этого вопроса в исследовании использовалась экономическая модель, которая позволяет рассчитывать поведение различных акторов — домохозяйств, компаний, банков и государства, — в том числе в условиях изменения экономической политики государства. Параметры системы рассчитывались как в условиях финансовой репрессии, так и без неё.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчёты показали, что реакция участников рынка на макроэкономические шоки действительно меняется с введением финансовой репрессии, причём направление изменений зависит от типа шока. Так, увеличение ставки центрального банка приводит к снижению темпов роста ВВП, но в моделях с финансовой репрессией этот отклик заметно слабее, чем без неё. В частности, на рост ключевой ставки по-разному реагируют инвестиции: в обычной ситуации они сокращаются, но в условиях финансовой репрессии — растут.

Причина заключается в том, что в условиях финансовой репрессии между состоянием государственного бюджета и условиями кредитования частного сектора возникает дополнительная связь. Когда какой-то макроэкономический шок ведёт к росту дефицита бюджета (например, из-за снижения налоговых поступлений на фоне рецессии), государству необходимо привлечь дополнительный долг.

Если государство хочет сделать это без дополнительного ужесточения финансовой репрессии, то ему необходимо предложить инвесторам лучшие условия по госдолгу — иначе репрессируемый частный сектор не согласится вкладывать дополнительные средства в государственный долг. Более выгодные ставки по государственным ценным бумагам сокращают потери частного сектора из-за финансовой репрессии. Это положительно сказывается на общей экономической ситуации.

Влияние финансовой репрессии на динамику ВВП

В целом финансовая репрессия может как усиливать чувствительность ВВП к шоку, так и ослаблять её — в зависимости от типа шока. Важный вопрос заключается в том, являются ли изменения ВВП и государственного долга сонаправленными: если шок приводит к одновременному росту ВВП и госдолга, то отклик ВВП на шок будет сильнее при наличии финансовой репрессии. В обратном случае отклик ВВП будет слабее.

Иными словами, финансовая репрессия может увеличить общую волатильность ВВП или снизить её — в зависимости от особенностей конкретной экономики. В целом финансовая репрессия снижает чувствительность ВВП к шокам монетарной политики, однако делает налогово-бюджетную политику более эффективной. Если государство решает простимулировать экономику ростом госрасходов или снижением налогов, то в условиях финансовой репрессии отклик ВВП будет сильнее. В экономиках, где финансовая репрессия играет заметную роль, важно учитывать эти эффекты при принятии решений о проводимой экономической политике.

Автор: сотрудник Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России и Международной лаборатории макроэкономического анализа НИУ ВШЭ Мария Ёлкина.