IT-эксперт рассказал, как воруют деньги с банковских вкладов

https://static.news.ru/photo/e1dc6cda-5706-11eb-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Цифровизация банковских услуг и рост популярности систем интернет-банкинга имеют и обратную сторону. Несмотря на все системы защиты, это позволяет эффективнее воровать деньги граждан, рассказал IT-эксперт Алексей Сизов.

За несколько последних лет количество фактов хищений вкладов возросло в несколько раз. Такое становится возможным по самым разным причинам, но в основном благодаря доверчивости или невнимательности самих людей. Получив доступ, злоумышленник видит все счета жертвы и может сделать с ними что угодно, передаёт ПРАЙМ.

Чтобы это осуществить, мошенникам понадобится украсть реквизиты. Для этого они создают фишинговые ресурсы, сайты-клоны и заражают устройства клиентов банков вирусами и троянами. Кроме того, злоумышленники реализуют атаки методами социальной инженерии, вынуждая людей под различными предлогами сообщать конфиденциальные данные, либо практически собственноручно переводить деньги преступникам.

Это приводит и к росту проблемных кредитов. Так, если банк предварительно одобрил клиенту ссуду, мошенник может завершить оформление заявки и получить средства быстрее, чем об этом узнает настоящий владелец счёта.

Классические схемы «изъятия» вкладов операционными сотрудниками также не исчезают. Ключевыми направлениями хищений являются так называемые переводы со спящих счетов, то есть вкладов, по которым истекли основные сроки и нет активности со стороны держателя, — предостерёг Сизов.

По его словам, контролировать эти процессы сложно, поскольку фактически сотрудник банка один на один взаимодействует с клиентом, который удостоверяет свою личность паспортом. Таким образом, операционист может осуществить перевод средств на свой счёт или счёт подельника, отмечает он.

Впрочем, для снижения рисков банки вводят разнообразные дополнительные меры подтверждения операций, начиная от специальных кодов и заканчивая биометрическим распознаванием факта присутствия клиента в офисе.

Ранее в Ростове-на-Дону, как писал NEWS.ru, сотрудница инкассаторской фирмы попалась на хищении наличных денег. Она несколько лет подменяла настоящие банкноты купюрами банка приколов, украв за несколько лет 9,4 млн рублей.