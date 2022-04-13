Годовая инфляция в России ускорилась до рекордных с 2002 года 17,5%

Годовая инфляция в России достигла максимальных за 20 лет показателей, ускорившись почти до 17,5%, сообщает Росстат. По данным статслужбы, с начала апреля цены в России выросли на 0,80%, а с начала года — на 10,83%
Со 2 по 8 апреля инфляция
По оценке индекса потребительских цен, с начала месяца цены в России выросли на 0,80%, а с начала года — на 10,83%.
Ранее сообщалось о том, что в марте 2022 года инфляция ускорилась до 16,69%. При этом в месячном выражении потребительские цены в марте выросли на 7,61%. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 6,73%, а непродовольственные — на 11,25%.
Также в прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) России в 2021 году вырос на 4,7%, согласно второй оценке Федеральной службы госстатистики, став максимальным с 2008 года (тогда он составлял 5,2%).