Годовая инфляция в России ускорилась до рекордных с 2002 года 17,5%

Годовая инфляция в России достигла максимальных за 20 лет показателей, ускорившись почти до 17,5%, сообщает Росстат. По данным статслужбы, с начала апреля цены в России выросли на 0,80%, а с начала года — на 10,83%

Со 2 по 8 апреля инфляция составила 0,66%, с 26 марта по 1 апреля — 0,99%, с 19 по 25 марта — 1,16%, с 12 по 18 марта она ускорилась на 1,93%, с 5 по 11 марта — на 1,93%, с 5 по 11 марта — 2,09%, с 26 февраля по 4 марта — 2,22%, с 19 по 25 февраля — 0,45%. Таким образом, годовая инфляция в 2022 году ускорилась до 17,49%, почти достигнув максимального в 21 веке показателя — в феврале 2002 года инфляция составила 17,7%.

По оценке индекса потребительских цен, с начала месяца цены в России выросли на 0,80%, а с начала года — на 10,83%.

Ранее сообщалось о том, что в марте 2022 года инфляция ускорилась до 16,69%. При этом в месячном выражении потребительские цены в марте выросли на 7,61%. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 6,73%, а непродовольственные — на 11,25%.

Также в прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) России в 2021 году вырос на 4,7%, согласно второй оценке Федеральной службы госстатистики, став максимальным с 2008 года (тогда он составлял 5,2%).