Глава Росстата заработал более 10 млн в 2019 году

https://static.news.ru/photo/b3f68dd4-e387-11ea-abfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Росстата Павел Малков за 2019 год заработал 10,341 млн рублей, следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте ведомства.

Малков, согласно документу, не владеет собственностью, однако в его пользовании находятся две квартиры площадью 64 кв. м и 104 кв. м и дача площадью 108 кв. м.

Отмечается, что у его супруги имеется автомобиль Volvo XC60.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак заработала за 2019 год более 185 млн рублей, а её муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, — 19,1 млн рублей.

Столичный градоначальник Сергей Собянин заработал в 2019 году 8,2 млн рублей. Таким образом, его доходы увеличились на 607 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом.

Официальные доходы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за 2019 год составили почти 68,9 млн рублей.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заработал 403,262 миллиона рублей — на 21% больше по сравнению с 2018 годом.

Глава российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов за 2019 год задекларировал доходы в сумме 179,7 млн рублей.

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко заработал в 2019 году 7,8 млн рублей.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин за 2019 год заработал 12,4 млн рублей. Таким образом, его доход в сравнении с 2018-м вырос на 900 тысяч.