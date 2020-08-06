Генпрокуратура требует изъять в пользу государства имущество Абызова

https://static.news.ru/photo/a722b2dc-d873-11ea-9dea-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России направила исковое требование в Гагаринский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Отмечается, что имущество Михаила Абызова оценивается в сумму более 32 млрд рублей.

Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 32,5 млрд рублей, — привели сообщение пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые разбогатели за годы, когда Дмитрий Медведев был президентом и премьер-министром. Часть из них сейчас под следствием, в том числе и Михаил Абызов. Он владелец группы RU-COM, а в 2012 году Михаил Абызов был советником президента Медведева, а затем курировал проект «Открытое правительство».

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Позже к начальным обвинениям прибавились незаконное предпринимательство и легализация 30 млрд рублей.