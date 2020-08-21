«Это заставляет нервничать»: вклад из банка хочет забрать каждый третий

При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение третьего квартала текущего года забрать свои деньги из банка планируют 32%, следует из исследования компании IDF Eurasia. В нём принимали участие более четырёх тысяч россиян из различных регионов страны в возрасте от 18 до 60 лет. Почему вклады становятся так неинтересны населению РФ? По мнению опрошенных экспертов, люди просто не могут привыкнуть к невысоким процентным ставкам. Стоит напомнить, что ещё в 2015 году можно было положить средства под 15% годовых и выше.

Как выяснили исследователи IDF Eurasia, доля тех, кто ни при каких условиях не намерен снимать вклад, составила 43%. Помимо того, 18% респондентов заявили, что их решение будет зависеть от дальнейших жизненных обстоятельств, ещё 7% затруднились с ответом.

Среди же тех, кто планирует закрыть банковский депозит, 17% опрошенных направили бы эти средства не на сбережения, а на обеспечение текущих расходов. 47% граждан РФ отметили, что хотели бы купить иностранную валюту, 18% — вложить деньги в акции, облигации, покупку драгметаллов и недвижимости, 10% потенциально готовы вложиться непосредственно в бизнес микрофинансовых компаний, автоломбардов и прочее через прямые инвестиционные займы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты исследования демонстрируют, что приверженность консервативным сберегательным стратегиям в обществе по-прежнему остаётся весомой — об этом говорит то, что даже в текущих условиях почти половина вкладчиков не готовы отказываться от депозитов. Что же касается дальнейшего распоряжения средствами теми, кто намерен снять вклады, то популярность желания приобрести валюту объяснима — это один из наиболее простых и доступных способов, — цитирует ТАСС слова генерального директора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко.

Как считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб, значительная часть вкладчиков готова снять свои деньги потому, что сегодня депозиты не обеспечивают высокую доходность по сбережениям. Люди предпочитают размещать средства в других инструментах, которые приносят более высокую доходность. Ставки на рынке вкладов сегодня очень низкие, в крупных банках они ниже, чем планируемый уровень инфляции, отмечает эксперт.

Снижение спроса на депозиты может сказаться на деятельности отдельных банков, которые в своей деятельности ориентируются преимущественно на вклады населения, но не скажется на деятельности банковской системы в целом. Юрий Твердохлеб доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

По суждению председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, пандемия, колебания национальной валюты и нефтяного рынка, падение доходности по классическим банковским продуктам вынуждают соотечественников искать новые возможности для получения дохода. Менее консервативные продукты, включая классические депозиты, начинают уступать более доходным, в то же время более рискованным, добавляет он.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Всё больше людей забирают средства и приходят на фондовый рынок. Это подтверждает статистика МосБиржи, где по итогам июля число зарегистрировавшихся клиентов превысило 9,5 млн человек, а рост с начала года составил 44%. Фондовый рынок, по нашему мнению, является наиболее перспективным вариантом вложения средств, так как биржа продолжает уверенное восстановление от последствий коронакризиса. Геннадий Салыч председатель правления банка «Фридом Финанс» председатель правления банка «Фридом Финанс»

Между тем, несмотря на то,что в настоящее время фиксируется вялая динамика вкладов, публично озвученная готовность забрать вклады совсем не будет означать реальных действий, полагает заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Мои прогнозы по динамике интереса населения к вкладам следующие: интерес будет постепенно снижаться. Вклады рассматриваются как копилки. Долгосрочные депозиты уже давно непопулярны. Денис Домащенко завлабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Г. В. Плеханова завлабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Г. В. Плеханова

В свою очередь Юрий Твердохлеб уверен, что часть людей, вероятно, будет размещать свои деньги в каких-то валютных сбережениях и необязательно будет держать их в банке. Более продвинутые в пользовании финансовыми инструментами граждане будут размещать средства в активах, которые демонстрируют более высокую доходность, например, в ценных бумагах, облигациях, через индивидуальные инвестиционные счета или через специализированные компании и банки, которые оказывают услуги по доверительному управлению, отмечает специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А пока сценарий, скорее, «негативный». Как прогнозирует Геннадий Салыч, в ближайшие месяцы велика вероятность того, что отток средств населения с депозитов продолжится и сохранится как минимум до конца этого года, так как на это влияют внутренние экономические факторы страны.

Во-первых, предпосылки снижения ключевой ставки со стороны ЦБ остаются наиболее вероятными. Банки как следствие продолжат корректировать ставки по вкладам в не выгодную для вкладчиков сторону. Во-вторых, финансовый рынок страны находится в довольно непростой ситуации, как и экономика в целом. Дорожает валюта, продолжается отзыв лицензий у банков, коронавирус официально не побеждён, поэтому большинство граждан скорее отдадут предпочтение конвертированию рублей в валюту или хранению денежных средств дома, нежели в кредитной организации, — отметил он.

Денис Домащенко более чем уверен, что наличная валюта выглядит всё более привлекательным вариантом сохранения сбережений для простых россиян.