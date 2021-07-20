Финансист рассказал о пользе хранения денег на депозите

Банковские вклады в России не покрывают потребительскую инфляцию как минимум три года, поэтому в настоящее время не являются лучшим инструментом для сбережений. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он отметил , что сейчас деньги лучше хранить в ОФЗ или облигациях крупных госкомпаний, дающих прибыль как минимум в районе 7% годовых.

При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться — и с ним, и без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке, — пояснил Коган.

Эксперт предупредил, что вклады с инвестиционной составляющей опасны, поскольку всегда существует риск лишиться вообще всего дохода. Коган указал на необходимость внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую человек рассчитывает.

По мнению эксперта, наибольшую доходность дают долгосрочные вклады от двух лет. Однако должна быть оговорка, что на момент открытия они при любом раскладе не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка ЦБ.

Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговоры, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть, — считает Коган.

Ранее стало известно, что вложение денежных средств в покупку криптовалюты может обернуться для россиян определёнными рисками. Такое мнение высказал агентству ПРАЙМ создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. По мнению эксперта, при инвестировании денежных средств в те или иные активы граждане неизбежно будут сталкиваться с балансом между опасностью обесценивания вложений и возможностью получения конкретной прибыли.