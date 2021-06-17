Финансист пояснил, почему настало время для скупки долларов

https://static.news.ru/photo/3d88519e-cfd3-11eb-b77c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что сейчас покупка долларов становится способом диверсифицировать портфель инвестиций и застраховать его от ряда рисков, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил , что полностью «убегать в валюту» в настоящее время не стоит. По его словам, не наблюдается очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля.

Курс доллар — рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля, — добавил Карпунин.

Он уточнил, что из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт.

После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США в Женеве благоприятно повлияла на состояние рубля. Об этом заявил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. По словам экономиста, переговоры двух лидеров дали национальной валюте России надежду на рост.