Финансист объяснил причину снижения стоимости биткоина

https://static.news.ru/photo/f1b02562-5b01-11eb-bde7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшое снижение цены биткоина может быть связано с критическими замечаниями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен. Об этом заявил директор крупнейшей по объёму торгов криптовалютами биржи Binance в России Глеб Костарев. При этом он подчеркнул, что инвесторы по-прежнему позитивно оценивают долгосрочные перспективы биткоина.

Аналитики во многом связывают небольшую коррекцию биткоина и рынка в целом с критическими комментариями в адрес криптовалют от кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, — сообщил РИА Новости Костарев.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря прошлого года. Криптовалюта превысила исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года, однако уже 8 января биткоин вырос в цене ещё вдвое —до $41 950, но затем стал заметно корректироваться. За последние сутки биткоин потерял около 2,64% и сейчас торгуется на уровне $35 469. На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

Примечательно, что вчера Ethereum достиг своего исторического ценового максимума в 1428 долларов. Ethereum опережает биткоин по темпам роста, — добавил Костарев.

Как писал NEWS.ru, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что введение цифрового рубля в оборот станет благом для российской экономики. Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре. Предполагается, что платёжное средство будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода. Эмиссию цифрового рубля возьмёт на себя ЦБ. Регулятор изучил опыт Японии и Китая, в КНР цифровой юань уже используется в реальной экономике. По словам Ордова, классические институты финансовой системы становятся очень дорогими на фоне связанных с цифровыми валютами стартапов. Это, в частности, объясняет популярность биткоина, значительно облегчившего процедуру проведения платежей.